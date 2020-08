Festa del Bocconcino di Bufala Campana 2020 ad Eboli (SA)

Una grande festa all’aperto, con l’osservanza dei protocolli di sicurezza vigenti e prenotazioni, per la valorizzazione dello squisito bocconcino di Bufala campana

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2020 nel Centro Sportivo Spartacus di Santa Cecilia di Eboli si terrà la 28° festa del Bocconcino di Bufala campana organizzata dall’Associazione Sele Felix in collaborazione con il Comune di Eboli.

Un evento che si terrà all’aperto, con l’osservanza dei protocolli di sicurezza vigenti e prenotazioni, per valorizzare lo squisito bocconcino di Bufala.

Un grande evento di promozione per una produzione d’eccellenza

La Festa del Bocconcino di Bufala campana sarà un grande evento di promozione per una produzione di eccellenza ed un comparto che conta moltissimi addetti ed un indotto importante.

Nonostante le rigide misure di sicurezza non mancheranno accoglienza, piatti tipici e spettacoli, come nella tradizione di questa manifestazione e sarà necessaria la prenotazione per poter accedere alla struttura.

Gli stand apriranno alle ore 20:00 e sono previsti piatti tipici di Fusilli con provola, Parmigiana, Caprese, Spunzillo, Bocconcini e Ciliegine, Ricottine e Vino Paesano.

Non mancheranno spettacoli serali di Nello Giordano con musica di anni ’60 e ’80 per venerdì 21 e poi Mimmo del Core, con cover di Nono D’Angelo per sabato 22. Chiuderà gli spettacoli Nik Luciani domenica 23.

Festa del bocconcino di Bufala: maggiori informazioni