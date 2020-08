Hotel Villa Blu Capri: un nuovo hotel cinque stelle a Capri con gestione tutta italiana

Torna ad una gestione Italiana l’Hotel Villa Blu Capri un 5 stelle nel cuore di Anacapri, e ogni venerdì e sabato d’agosto serate speciali con tanta buona musica

Inaugurato l’11 luglio 2020 il cinque stelle Hotel Villa Blu Capri, con una fantastica festa “Blu Opening Party”, che ha segnato ufficialmente il passaggio della catena Melià alla nuova gestione tutta italiana di S&S Group della famiglia Spinelli.

Una scelta non facile, specialmente in questo momento particolare, che ha però restituito il grande stile italiano a chi vorrà soggiornare all’Hotel Villa Blu Capri, in via G. Orlandi 103 nel cuore della caratteristica ed amabile Anacapri.

L’Hotel Villa Blu Capri nel cuore di Anacapri

L’Hotel Villa Blu Capri è oggi una struttura classica ed elegante, dalle semplici linee capresi tra il bianco e i colori del mare, dove le tradizioni locali creano un’atmosfera invitante e dove la tecnologia si traduce in comfort.

Un luogo che regala una sensazione di benessere, anche solo assaporando la quiete ed il relax, con la certezza di sentirsi come a casa: tutto ciò tra piscina di design, o nell’elegante ristorante gourmet Capriccio, e nella privacy delle proprie camere o negli esclusivi spazi roof top, adatti anche per feste private.

Questa la filosofia dell’Hotel Villa Blu Capri, lo rende molto di più di un hotel ricercato, ma crea un’atmosfera da ritrovare ogni volta. Un’oasi dove il bianco dell’isola si sposa con il blu intenso dei mosaici, un angolo da vivere e conservare poi tra ricordi piacevoli. Un luogo dove è possibile trascorrere tranquille giornate lontano dai luoghi affollati dell’isola, cullati da una tenue musica lounge, e una varietà di cibi e bevande di gran gusto.

Nei weekend di agosto musica d’estate all’Hotel Villa Blu Capri

Ogni venerdì e sabato d’agosto musica d’estate All’Hotel Villa Blu Capri con il piano bar di Marco Ruggiero e Daniela Rocchi. E per Ferragosto ci saranno Venerdì 14 e sabato 15 agosto 2020 i prossimi appuntamenti al piano bar con, in particolare il 15 agosto “Nel blu dipinto di blu” cena di gala,

Serate particolare con una combinazione eccellente per godere degli ottimi drink e della ristorazione del bistrot dell’hotel o della zona divanetti adiacente l’ingresso dove ammirare il passeggio ascoltando la migliore musica con le performance del sassofonista Marco Ruggiero o della elecric violinista Daniela Rocchi.

Il tutto sulla strada principale di Anacapri, la vera anima dell’isola. Hotel Villa Blu Capri Info e prenotazioni al numero 081.8373924 oppure prenota su Booking.com.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata