Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli al Real Sito di Carditello

Serata speciale di Campania by Night con l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli che si esibirà nel Real Sito di Carditello in un concerto gratuito sotto le stelle da non perdere.

Si terrà Venerdì 31 luglio 2020 il secondo appuntamento di Campania by Night al Real Sito di Carditello dove ci sarà l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli, che si esibirà in un concerto gratuito alle ore 20:30.

In programma un ricco repertorio musicale che spazia dalla musica classica ai brani più celebri della tradizione napoletana che sarà eseguito dai giovani musicisti sotto le stelle della splendida Reggia di Carditello.

L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli è un progetto artistico e culturale ispirato alla rete d’istruzione musicale pensata dal musicista venezuelano José Antonio Abreu. L’Orchestra è impegnata da anni nella formazione e nel recupero dei ragazzi dei Quartieri Spagnoli tra gli 8 e i 15 anni. Il Concerto inizierà alle ore 20:30 e l’ultimo accesso sarà consentito entro le 20:15.

Le visite gratuite al Real Sito di Carditello

In occasione dell’evento di Campania by Night sarà possibile anche visitare alcune sale della reggia negli orari indicati sul biglietto da fare (turni 18:30, 18:45, 19:00. 19:15, 19,30, 20:00).

In tre punti strategici saranno collocate tre unità individuate dalla Fondazione Real Sito di Carditello che forniranno informazioni ai visitatori.

Come partecipare alla serata speciale alla Reggia di Carditello

L’evento è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria ai seguenti link eventbrite

Per partecipare, dopo la prenotazione, stampare la stessa e presentarla in biglietteria. La prenotazione scade 15 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto.

Il Real Sito di Carditello si trova in via Carditello a San Tammaro (CE) e dispone di uno spazio per parcheggio auto.

