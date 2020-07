Il viaggio di Neacò: spettacolo serale nel Castello Aragonese di Baia

Un evento serale nello splendido e panoramico Castello di Baia promosso dalla Regione Campania e da Scabec in collaborazione con il Parco Archeologico Campi Flegrei

Il 26 luglio 2020 a Bacoli, negli incredibili spazi panoramici del Castello di Baia, si terrà Il viaggio di Neacò, uno spettacolo serale da non perdere.

Il viaggio di Neacò è un evento voluto e promosso dalla Regione Campania e da Scabec nell’ambito di Campania by Night, in collaborazione con il Parco Archeologico Campi Flegrei che presenteranno questo interessante spettacolo a prezzi popolari di 5 euro intero e 2,5 € per il ticket ridotto.

Il viaggio di Neacò sarà gratuito per i residenti del Comune di Bacoli, con prevendita obbligatoria e esibizione di un documento di riconoscimento prima di accedere all’evento.

Il viaggio di Neacò al Castello di Baia

Il viaggio di Neacò si terrà il 26 luglio 2020 alle ore 21.00 ed è un concerto della Piccola Orchestra Neacò, una versione contaminata ed originale della melodia classica partenopea.

I classici della musica napoletana incontreranno i più diversi stili musicali del resto del mondo, dall’Europa all’Africa fino al Nordamerica. Dal gospel, al blues, al jazz e al funky, fino al Centroamerica mescolandosi con il calypso, il reggae, la rumba, e giù giù fino al tango argentino,

Modalità di accesso allo spettacolo

Le modalità di accesso e la sala seguiranno le vigenti normative al fine di mantenere il distanziamento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. E’ prevista la misurazione della temperatura all’ingresso ed è obbligatorio l’uso della mascherina dall’ingresso fino al posto e all’uscita.

Per assicurare ai disabili e a coloro che hanno difficoltà motorie l’accesso in sicurezza al castello, è necessario inviare una richiesta a info@campaniabynight.it entro 48 ore dall’evento.

Nei pressi del castello, in Via Castello, 50 a Bacoli, è presente un parcheggio privato a pagamento.Non è possibile accedere all’interno del castello di Baia con l’automobile.

Biglietti per Il viaggio di Neacò

I Biglietti per lo spettacolo Il viaggio di Neacò costano € 5 per ticket intero e € 2,5 per ticket ridotto (under 30; over 65; possessori di Campania Artecard). Il ticket è gratuito per gli under 18, disabili (accompagnatore: intero).

Il biglietto sarà gratuito anche per i residenti del Comune di Bacoli, con prevendita obbligatoria e esibizione di un documento di riconoscimento prima di accedere all’evento. E’ possibile acquistare il biglietto online sul sito Azzurro service o presso i punti vendita convenzionati.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata