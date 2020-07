“Nuovo Cinema Flegreo” film all’aperto a Monte di Procida e nei Campi Flegrei

Una rassegna cinematografica itinerante “Nuovo Cinema Flegreo” tra proiezioni, incontri, dibattiti e socialità a Monte di Procida e a Bacoli

E’ iniziata la rassegna cinematografica itinerante “Nuovo Cinema Flegreo” che presenta una serie di proiezioni, incontri, dibattiti e socialità a Monte di Procida ma anche in altri luoghi dei Campi Flegrei.

Una rassegna organizzata da Kino Campi Flegrei che, per le tappe che si terranno a Monte di Procida si svolgerà anche in collaborazione con il Comune di Monte di Procida, e in due luoghi simbolo recuperati dall’Amministrazione e messi a disposizione di varie iniziative.

Precisamente il Serbatoio Creativo di Via Bellavista e i Giardini di Dedalo a Cappella in collaborazione con l’Associazione Cappella Futura. A Bacoli le proiezioni si terranno al Bar/co Cerillo di via Cerillo 56.

“Nuovo Cinema Flegreo” – programma di luglio 2020

17 luglio 2020 ore 21, Serbatoio Creativo di Via Bellavista: The Zero Theorem di Terry Gilliam

di Via Bellavista: di Terry Gilliam 24 luglio 2020 ore 21, Serbatoio Creativo di Via Bellavista: City of God di Fernando Meirelles e Katia Lun, ospite Alessandra Illiano, Specialista in studi giuridici internazionali e diritti umani

di Via Bellavista: di Fernando Meirelles e Katia Lun, ospite Alessandra Illiano, Specialista in studi giuridici internazionali e diritti umani 27 luglio 2020 ore 21, Giardini di Dedalo : Una festa esagerata di Vincenzo Salemme

: di Vincenzo Salemme 30 luglio 2020 ore 21, Bar/co Cerillo via Cerillo 56 Bacoli Capri Revolution di Mario Martone

Per poter accedere agli eventi sarà necessaria la prenotazione via Whatsapp inviando un messaggio al numero 345 944 4889, oppure via e-mail inviando un messaggio al seguente indirizzo kino.flegreo@gmail.com.

Associazione Kino Campi Flegrei

