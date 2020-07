Ischia Global Film & Music Festival con proiezioni gratuite in tutta l’isola | Programma

Inizia la 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival con tante proiezioni gratuite nelle sale degli storici cinema di Ischia

Dal 12 al 19 luglio 2020 ci sarà a Ischia la 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival la grande kermesse internazionale che prevede tante proiezioni di film ma anche forum, mostre e musica.

Un evento molto atteso in particolare quest’anno perché, per l’occasione, riapriranno anche gli storici cinema dell’isola, chiusi da mesi per l’emergenza.

Naturalmente saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute per lo svolgimento degli spettacoli.

Tantissimi gli eventi previsti per il festival che si conosceranno a breve: nel frattempo vi proponiamo le proiezioni presso i Cinema Excelsior e Delle Vittorie che saranno tutte a ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Ischia Global Film & Music Festival – Proiezioni Cinema Excelsior

DOMENICA 12 LUGLIO

16:30 FROZEN 2 di Chris Buck e Jennifer Lee – 103’

di Chris Buck e Jennifer Lee – 103’ 18:30 LO CHIAMAVANO TRINITA’ di E.B. Clucher – 117’

di E.B. Clucher – 117’ 20:45 IL CINEMA NON SI FERMA di Marco Serafini – 92’ – A seguire CROCEVIA di Vanni Gandolfo – 34’

di Marco Serafini – 92’ – A seguire di Vanni Gandolfo – 34’ 23:00 FAVOLACCE di Fabio e Damiano D’Innocenzo – 98’

LUNEDI’ 13 LUGLIO

16:30 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER di J. J. Abrams – 132’

di J. J. Abrams – 132’ 19:00 THE HUNT di Craig Zobel – 90’

di Craig Zobel – 90’ 21:00 ABBI FEDE di Giorgio Pasotti – 93’

di Giorgio Pasotti – 93’ 23:00 BELLISSIME di Elisa Amoruso – 80’

MARTEDI 14 LUGLIO

16:30 ANGRY BIRDS 2 di Thurop Van Orman e John Rice – 97’

di Thurop Van Orman e John Rice – 97’ 18:30 LE MANS ‘66 – LA GRANDE SFIDA di James Mangold – 145’

– di James Mangold – 145’ 21:15 CAMBIO TUTTO di Guido Chiesa – 90’

di Guido Chiesa – 90’ 23:00 THE HIGH NOTE di Nisha Ganatra – 113’

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

16:30 JUMANJI: THE NEXT LEVEL di Joe Johnston – 104’

di Joe Johnston – 104’ 18:45 BOMBSHELL di Jay Roach – 108’

di Jay Roach – 108’ 21:00 THE LOST PRINCE di Michel Hazanavicious – 101’

di Michel Hazanavicious – 101’ 23:15 FANDANGO AT THE WALL di Varda Bar-Kar – 92’

GIOVEDI’ 16 LUGLIO

16:30 BAD BOYS FOR LIFE di Adil El Arbi e Bilall Fallah – 123’

di Adil El Arbi e Bilall Fallah – 123’ 18:45 LA DEA FORTUNA di Ferzan Özpetek – 118’

di Ferzan Özpetek – 118’ 21:00 JOJO RABBIT di Taika Waititi – 108’

di Taika Waititi – 108’ 23:00 Cortometraggio SCENARIO di Jay Ruggiano a seguire NIGHTMARE SIMPHONY di Domiziano Cristopharo – 78’

VENERDI’ 17 LUGLIO

16:30 BIRDS OF PREY di Cathy Yan – 109’

di Cathy Yan – 109’ 18:30 JOKER di Todd Phillips – 123’

di Todd Phillips – 123’ 21:00 AMMEN di Ciro Villano – 90’

di Ciro Villano – 90’ 23:00 7 ORE PER FARTI INNAMORARE di Giampaolo Morelli – 104’

SABATO 18 LUGLIO

16:30 PICCOLE DONNE di Greta Gerwig – 135’

di Greta Gerwig – 135’ 19:00 E’ PER IL TUO BENE di Rolando Ravello – 95’

di Rolando Ravello – 95’ 21:00 THE GENTLEMEN di Guy GM Richtie – 103’

di Guy GM Richtie – 103’ 23.00 LOVE IS NOT LOVE di Stephan Keep Mills – 94’

DOMENICA 19 LUGLIO

16:30 ME CONTRO TE di Gianluca Leuzzi – 64’

di Gianluca Leuzzi – 64’ 17:50 Cortometraggi: TEO di Piergiorgio Siedita – HOCU RANDA MEO di Linda Papaleo – A seguire GEORGETOWN di Christoph Waltz – 99’

di Piergiorgio Siedita – di Linda Papaleo – A seguire di Christoph Waltz – 99’ 20:20 Cortometraggio L’ATTESA di Angela Bevilacqua- A seguire WAITING FOR THE BARBARIANS di Ciro Guerra – 112’

di Angela Bevilacqua- A seguire di Ciro Guerra – 112’ 23:00 SONGS OF SOLOMON di Arman Nshanian – 100’

Ischia Global Film & Music Festival – Proiezioni Cinema Delle Vittorie

DOMENICA 12 LUGLIO

16:30 TROLLS WORLD TOUR di Walt Dohrn – 89’

di Walt Dohrn – 89’ 18:15 18 REGALI di Francesco Amato – 115’

di Francesco Amato – 115’ 20:30 PINOCCHIO di Matteo Garrone – 125’

di Matteo Garrone – 125’ 22:50 CITIZEN ROSI di Carolina Rosi e Didi Gnocchi – 130’

LUNEDI’ 13 LUGLIO

16:30 ODIO L’ESTATE di Massimo Venier – 110’

di Massimo Venier – 110’ 18:30 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores – 97’

di Gabriele Salvatores – 97’ 20:30 ANNA di Luc Besson – 118’

di Luc Besson – 118’ 22:50 HAMMAMET di Gianni Amelio – 126’

MARTEDI 14 LUGLIO

16:30 TORNARE di Cristina Comencini – 107’

di Cristina Comencini – 107’ 18:30 IL PECCATO di Andrey Konchalovskiy – 134’

di Andrey Konchalovskiy – 134’ 21:00 UN PUGNO DI AMICI di Sergio Colabona – 90’

di Sergio Colabona – 90’ 23:00 1917 di Sam Mendes – 110’

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

16:30 TOLO TOLO di Checco Zalone – 90’

di Checco Zalone – 90’ 18:15 L’UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski – 126’

di Roman Polanski – 126’ 20:45 Cortometraggio FUORI SCENA di Sergio Bilotta – A seguire NEL BAGNO DELLE DONNE di Marco Castaldi – 94’

di Sergio Bilotta – A seguire di Marco Castaldi – 94’ 22:45 L’UOMO INVISIBILEdi Leigh Whannell – 124’

GIOVEDI’ 16 LUGLIO

16:30 IL SIGNOR DIAVOLO di Pupo Avati – 86’

di Pupo Avati – 86’ 18:40 MAGARI di Ginevra Elkann – 104’

di Ginevra Elkann – 104’ 20:30 EMMA di Autumn de Wilde – 125’

di Autumn de Wilde – 125’ 23:00 CAN YOU KEEP A SECRET? di Elise Duran – 94’

VENERDI’ 17 LUGLIO

16:30 SPIE SOTTO COPERTURA di Nick Bruno, Troy Quane – 102’

di Nick Bruno, Troy Quane – 102’ 18:30 AND WE GO GREEN di Fisher Stevens & Malcolm Venville – 99’

di Fisher Stevens & Malcolm Venville – 99’ 20:30 5 E’ IL NUMERO PERFETTO di Igort – 100’

di Igort – 100’ 22:30 NO FATHERS IN KASHMIR di Ashvin Kumar – 108’

SABATO 18 LUGLIO

16:30 LA MIA BANDA SUONA IL POP di Fausto Brizzi – 92’

di Fausto Brizzi – 92’ 18:30 FIGLI di Giuseppe Bonito – 97’

di Giuseppe Bonito – 97’ 20:30 THE KING OF STATEN ISLAND d i Judd Apatow – 126’

d i Judd Apatow – 126’ 23:00 RISEdi Maritte Lee Go – 90’

DOMENICA 19 LUGLIO

16:30 VIVERE di Francesca Archibugi – 103’

di Francesca Archibugi – 103’ 18:30 MARTIN EDEN di Pietro Marcello – 129’

di Pietro Marcello – 129’ 20:45 LA NOSTRA STORIA di Tonia Cartolano ed Emanuela Ambrosino– 23’- A seguire DOGTOOTH di Yorgos Lanthimos – (107’)

di Tonia Cartolano ed Emanuela Ambrosino– 23’- A seguire di Yorgos Lanthimos – (107’) 23:00 IL SINDACO DEL RIONE SANITA’di Mario Martone – 115’

