R-Estate 2020: attività per bambini nei Musei della Federico II

Tre settimane di attività ludico didattiche per bambini dai 6 ai 10 anni si svolgeranno, anche quest’anno, negli straordinari Musei Universitari di via Mezzocannone della Federico II

Si terrà dal 13 al 31 luglio 2020 R-estate al Museo, un simpatico evento che si svolge da qualche anno presso i Musei Universitari del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Università Federico II di Napoli a via Mezzocannone.

R-estate al museo prevede tre settimane di attività ludico didattiche per bambini dai 6 ai 10 anni che, quest’anno in particolare, si svolgeranno presso i Musei Universitari nel pieno rispetto delle regole di sicurezza vigenti. Verranno infatti adottate tutte le misure per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

Le attività si svolgeranno presso i Musei Universitari di Napoli, e cioè presso il Real Museo Mineralogico, il Museo Zoologico, il Museo di Antropologia, il Museo di Paleontologia e il Museo di Fisica dal 13 al 31 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00.

I partecipanti verranno divisi in gruppi di massimo 5 unità, che nel corso della settimana si alterneranno tra i 5 musei. Ogni giorno i bambini, sotto la guida degli operatori dell’Associazione Naturalia, parteciperanno ad una nuova ed entusiasmante esperienza.

Come partecipare a R-estate al Museo e i costi

Le attività avranno un costo settimanale di 60 euro a bambino ma per 3 settimane il costo sarà di 150 euro. L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento di almeno 5 partecipanti ed è necessaria la prenotazione obbligatoria.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0812537587 nelle giornate di lun, mer e ven dalle 9. alle 13.00 oppure inviare una mail a: prenotazionicm@gmail.com o codidatticacm@unina.it

Il punto di ritrovo e le modalità di svolgimento verranno comunicate al momento della conferma definitiva della prenotazione.

Maggiori Informazioni: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche