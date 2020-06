Passeggiata straordinaria lungo il Sentiero dei Borghi Vietresi in costiera Amalfitana

© _twice.r (Instagram)

Una passeggiata bellissima attraverso gli antichi sentieri che partono da Vietri sul Mare e che attraverso i Gradoni dalla Marina ci porterà nei vari straordinari borghi nelle vicinanze di Vietri con la vista che si apre sempre più sul Golfo di Salerno.

Domenica 21 giugno 2020 a partire dalle ore 08:30 l’Associazione il Duomo Trekking ci propone una straordinaria escursione in costiera Amalfitana chiamata il Sentiero dei Borghi Vietresi. Luoghi bellissimi che potranno essere visitati percorrendo gli antichi sentieri che partono da Vietri sul Mare, cittadina che è la porta di un Paradiso lungo 40 km.

Risalendo i Gradoni dalla Marina si scopriranno i vari borghi nelle vicinanze di Vietri con la vista che si apre sempre più sul Golfo di Salerno. Assieme ad una guida Ambientale Escursionistica si attraverserà la magica Raito che sta su un colle, dall’alto del quale domina il Golfo di Salerno e il cui nome significa in latino baciato dal sole.

Raito è un vero e proprio paradiso naturale immersa tra il blu del mare ed il verde della natura ed è un paese che non ha strade, ma delle “scalinate” che lo rendono ancora più caratteristico, in quanto sono le uniche “vie” per girare e visitare il posto.

Poi si vedrà il borgo di Albori, la frazione più piccola di Vietri sul Mare, che fa parte dell’associazione I borghi più belli d’Italia, e che si trova a 264 metri s.l.m. all’interno di un’insenatura che si sporge e si affaccia sulla costiera amalfitana.

La strada del ritorno sarà altrettanto fantastica perché ci porterà per altre rampe piene di bellezza in una escursione che non si dimentica facilmente.

Per l’escursione è consigliabile un abbigliamento a strati per affrontare al meglio la salita e le varie temperature. Zaino con acqua, snack, barrette e tutto ciò che può risultare utile per una tranquilla passeggiata in collina. Costo di partecipazione 15 euro. Prenotazione obbligatoria e Maggiori informazioni +39 334 860 3428

Evento organizzato dall’Associazione il Duomo Trekking

Maggiori informazioni – Il Sentiero dei Borghi Vietresi

Foto copertina © Twice.r