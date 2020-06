Torna Made in Sud su Rai 2 con Sal Da Vinci, Lello Arena ed Enzo Avitabile

Sempre tante risate e tanta comicità a Made in Sud con la novità di tre grandi personaggi della musica e dello spettacolo come Sal Da Vinci, Enzo Avitabile e Lello Arena. Mancherà il calore del grande pubblico napoletano che affollava sempre le puntate di Made in Sud che si tengono sempre nell’Auditorium della RAI di Napoli a Fuorigrotta

Ricomincia in Tv in prima serata su Raidue da martedi 16 giugno 2020 “Made in Sud”, che sarà sempre prodotto da Raidue in collaborazione con “Tunnel Produzioni” e trasmesso dall’Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli di via Marconi.

La popolare trasmissione comica sarà presentata sempre da Stefano De Martino e Fatima Trotta ed è confermata anche la formula del popolare spettacolo con tanta comicità, risate ma anche musica.

Le novità vedono infatti la presenza di tre importanti personaggi del mondo dello spettacolo napoletano con il cantante e attore Sal Da Vinci, il musicista Enzo Avitabile e l’attore comico Lello Arena che saranno sul palco ad alternarsi con i bravi comici di Made in Sud.

Un programma diverso rispetto agli altri anni a causa della situazione di emergenza con le prove che si stanno realizzando con le mascherine. Sul palco gli attori e i musicisti staranno ad un metro di distanza senza mai toccarsi e non ci sarà il corpo di ballo.

Non mancheranno momenti particolari ed emozionanti con i cantanti ad iniziare da Sal Da Vinci, che sarà presente in tutte le puntate. Mancheranno i calorosi applausi del pubblico napoletano che non potrà essere in sala, componente importantissima nelle grandi produzioni del centro RAI di Napoli.

La prima puntata sarà martedì 16 giugno ma dalla seconda puntata Made in Sud tornerà nella programmazione tradizionale del lunedì e cioè lunedì 22 giugno 2020.

Per rivedere gratuitamente le puntate delle stagioni precedenti collegati con RaiPlay.