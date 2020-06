Doppio Sogno: cinema, musica e teatro dal vivo nei giardini di Villa Pignatelli

Riprendono le programmazioni estive di spettacoli e concerti dal vivo nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Si terrà anche quest’anno la rassegna “Doppio Sogno”, sempre a cura della Galleria Toledo che, per l’edizione 2020, prevede dieci serate con film d’autore, concerti, incontri e azioni performative negli splendidi giardini di Villa Pignatelli a Napoli.

Gli eventi di questa ventesima edizione di “Doppio Sogno” saranno in programma dal 25 giugno al 6 luglio per dieci serate con l’esclusione delle domeniche e sono sempre organizzati dal Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo con la direzione artistica di Laura Angiulli.

L’edizione 2020 si chiamerà “Doppio Sogno – Remote Control, oltre la delimitazione” e riprende i temi del confinamento, della costrizione coatta e della sofferenza del cambiamento.

L’apertura di Doppio Sogno con le Ebbanesis e gli altri concerti

“Doppio Sogno – Remote Control, oltre la delimitazione” si terrà dal 25 giugno al 6 luglio 2020 e in attesa di conoscere il programma completo noti i concerti dal vivo della rassegna.

Si parte giovedì 25 giugno 2020 alle ore 21 con un live delle Ebbanesis il duo femminile napoletano, formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Con due voci e una chitarra le Ebbanesis ci propongono la grande musica napoletana da Libero Bovio a Pino Daniele ma anche cult internazionali, da Freddie Mercury a Michael Jackson. Ticket 20 euro.

Giovedì 2 luglio alle ore 21 un altro concerto dal titolo “Paese mio bello – L’Italia che cantava e canta” con Lello Giulivo, Giovanni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi, accompagnati dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli, con brani che spaziano dal’700 napoletano alle canzoni degli anni ’40/’50 e a quelli degli immigrati italiani negli USA nel primo dopoguerra. Ticket 15 euro.

Ultimo concerto per Doppio Sogno sarà l’atteso Ernico Pieranunzi, piano solo, che si terrà in anteprima nazionale lunedì 6 luglio e vedrà a Villa Pignatelli il maestro Pieranunzi, tra i più grandi pianisti e compositori italiani, che proporrà musiche di famosi film scritte da grandi compositori. Ticket 20 euro.

Il programma completo sarà diffuso nei prossimi giorni. Per tutti gli eventi in programma saranno applicate le misure nazionali di sicurezza. E’ consigliato l’acquisto dei biglietti online per la partecipazione.