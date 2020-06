Passeggiata al Moiarello in compagnia dei nostri amici a 4 zampe

Ripartono le visite guidate a Napoli e in Campania in sicurezza e seguendo le disposizioni vigenti per l’emergenza. Iniziamo con una bella passeggiata all’aperto assieme ai nostri amici a 4 zampe

Ripartono a Napoli e in Campania le visite guidate e le passeggiate culturali seguendo le normative vigenti, nazionali e regionali, riguardati l’emergenza.

E iniziamo con una proposta dell’Associazione Insolitaguida che domenica 14 Giugno 2020, alle ore 10:30 ci propone un simpaticissimo percorso in compagnia dei nostri amici a quattro zampe lungo la discesa del Moiariello, compatibilmente con le disposizioni vigenti.

Un vero e proprio pet tour a Napoli con un bellissimo percorso tutto in discesa che ci porta dalla zona alta di Capodimonte fino alla zona “bassa” di Napoli, terminando la nostra passeggiata in Via Foria, e seguendo un percorso fatto di panorami straordinari alla ricerca di importanti costruzioni storico-artistiche.

Passeggiando a Napoli lungo il Moiariello

Un percorso tutto in discesa da Capodimonte, dove si potrà ammirare uno straordinario panorama di Napoli, e che ci porterà attraverso vicoli, terrazze e gradinate “gìù Napoli” passando l’Osservatorio Astronomico voluto da Gioacchino Murat.

Lungo la discesa si potrà ammirare una parte insolita di Napoli tra orti e giardini ma anche chiese particolari come la Chiesa dei Passionisti, esempio di barocco napoletano, e la Chiesa dei Miracoli.

Non mancheranno passaggi per la torre del Palasciano, la casa dei Templari o per luoghi scenario di terribili scontri tra nazisti e partigiani durante le Quattro Giornate.

Ma si vedranno anche luoghi “allegri” come la stradina dove è stata girata la scena di un film di Sofia Loren e il vicoletto delle fate. Non mancheranno durante il percorso curiosità e aneddoti come la scoperta di una fonte d’acqua freddissima, la Toscanella.

La visita si terrà Domenica 14 Giugno 2020 alle 10:30 e il luogo d’incontro sarà comunicato in fase di prenotazione. Contributo: € 10 Prenotazione obbligatoria e informazioni 081 19215 6964

Maggiori informazioni presso l’organizzazione dell’evento InsolitaGuida