Itinerari Vesuviani: su Facebook gli appuntamenti per quest’anno

Quest’anno si terrà su facebook l’appuntamento con gli Itinerari Vesuviani, l’evento culturale che ogni anno ci portava tra le ville più belle del Miglio d’Oro, le 122 ville settecentesche che si trovano a Napoli e in provincia tra San Giovanni a Teduccio, Barra, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco.

Per questa 32esima edizione ci saranno tutti appuntamenti su facebook ogni domenica di maggio sulla pagina della Fondazione Ville Vesuviane per scoprire tutte le bellezze del Miglio d’Oro. L’evento Itinerari Vesuviani è stato promosso dall’associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani assieme alla Fondazione Ente per le Ville Vesuviane.

Il tema scelto per questa edizione è ‘Le Ville e l’Europa – Intrecci, rapporti politici e scambi culturali della corte borbonica e le grandi dinastie europee’.

Di seguito gli appuntamenti che potremo seguire o troveremo sulla pagina della fondazione

Domenica 10 maggio – “Carlo di Borbone da Napoli a Madrid” a cura di Celeste Fidora e José Vicente.

Domenica 17 maggio – “Maria Amalia di Sassonia dal castello di Zwinger alla Reggia di Caserta”

Domenica 24 maggio – “Maria Carolina d’Austria tra Schonbrunn e la Favorita di Ercolano”

Domenica 31 maggio – “Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat: la Reggia di Portici e lo stile Impero”

Martedì 2 giugno – “Sir William Hamilton: studi dal Vesuvio alla Royal Society”

Domenica 7 giugno – “Canova e la Fonderia Righetti”

Una maniera diversa per conoscere la bellezza di luoghi nell’attesa di ritornare a visitare le Ville e i nostri giardini.

