Il bel film di Mario Martone del 2019 con Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo che ha portato il capolavoro di Eduardo De Filippo sul grande schermo si potrà vedere liberamente su RaiPlay

Nel 2019 Mario Martone ha portato il capolavoro di Eduardo De Filippo Il sindaco del rione Sanità sul grande schermo e ne è uscito un grande, bello e drammatico film da non perdere.

Se non siete riusciti a vederlo al cinema potete vederlo liberamente su RaiPlay, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai. Tutti i film e i prodotti che sono su RaiPlay, e sono tantissimi, sono visibili gratuitamente sulle Smart Tv, Tablet, Smartphone e sono visibili anche da Computer su questo indirizzo.

Il sindaco del rione Sanità, è un film molto bello basato sul capolavoro di De Filippo rivisitato da Mario Martone ed ha ottenuto 4 candidature ai David di Donatello ed è stato premiato al Festival di Venezia. Francesco Di Leva è Don Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, ed è “Il Sindaco” del rione Sanità. Lui “sistema le cose” e risolve problemi in particolare di quelli che non hanno santi in paradiso e si rivolgono a lui perché li aiuti.

E Barracano si impegna volentieri facendo da mediatore grazie alla sua reputazione e al timore che sa incutere anche nei malviventi del rione. Lui, anche con l’aiuto dell’amico medico, “amministra la giustizia” secondo i suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti.

Il sindaco del rione Sanità, il film di Mario Martone su Rai Play