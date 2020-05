Tanta Napoli nei film premiati ai David di Donatello 2020

Anche per l’edizione 2020 dei David di Donatello ci sono stati tanti riconoscimenti per Napoli e per i suoi registi e personaggi dello spettacolo per questa edizione particolare dei David che sono l’equivalente italiano degli Oscar.

L’assegnazione dei David di Donatello 2020 è stata la prima importante manifestazione cinematografica che si è svolta da quando c’è l’emergenza. Tanti altri eventi sono stati rinviati a data da destinarsi e ma quella dei David si è svolta in condizioni di sicurezza per dimostrare che il cinema c’è ed è vivo.

Presentata da Carlo Conti da solo nello studio di Via Teulada e senza pubblico l’assegnazione dei premi si è svolta con i candidati collegati in diretta dalle proprie case. Un’edizione “sobria” e all’insegna della sicurezza e del distanziamento sociale che ha comunque valorizzato questa grande festa del buon cinema premiando anche Napoli e i suoi protagonisti tra attori e altri personaggi dello spettacolo.

Valeria Golino è stata infatti premiata come miglior attrice non protagonista per il film “5 è il numero perfetto”, una storia noir che ha al centro proprio Napoli.

Poi ci sono stati i ragazzi di “Selfie”, tutti del Rione Traiano, che hanno fatto vincere ad Agostino Ferrente il premio per il miglior documentario e poi ancora Maurizio Braucci che ha vinto per la migliore sceneggiatura non originale con il film “Martin Eden”.

Ed anche per “Il Traditore”, che è stato premiato come miglior film, c’è dietro la napoletana Valia Santella, che è stata premiata insieme a Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi e Francesco Piccolo per la migliore sceneggiatura originale.

Un David anche napoletano che premia la bellezza della città e la bravura e l’estro dei nostri artisti e personaggi dello spettacolo. Di seguito i film premiati: