AscoltiAmo il Teatro: nasce il podcast con spettacoli del Teatro Bellini

Una proposta originale ci arriva dal teatro Bellini di Napoli in questo momento in cui possiamo stare insieme solo da lontano.

Il Teatro Bellini di Napoli ha messo a disposizione di tutti una pagina speciale del suo sito web dove potremo, quando vogliamo, ascoltare a distanza alcuni spettacoli prodotti e andati in scena nello storico teatro cittadino.

AscoltiAmo il Teatro è un modo per incontrarci, rivivere e raccontare alcuni degli spettacoli già svolti al Teatro Bellini ma in maniera originale perché effettuato attraverso l’audio registrato in presa diretta.

All’inizio può sembrare una cosa riduttiva ma è un’esperienza veramente interessante, che ci stacca dall’attenzione al video, e ci permette in cuffia di fare anche altre cose mentre ascoltiamo le commedie scelte per questa particolare esperienza.

I titoli a disposizione sul sito del Teatro Bellini

Al momento sono disponibili due commedie, Le cinque rose di Jennifer e Ritratto di uno di noi, ma presto se ne aggiungeranno altre tra cui La resa dei conti e Fronte del Porto.

Titoli disponibili in podcast, spettacoli che si potranno anche scaricare e immaginare a partire dalla suggestione sonora. Ma per approfondire la commedia non mancheranno anche dei “contenuti speciali” creati ad hoc dai registi e dagli attori e dei momenti di incontro “live” sui canali social del Teatro.

In questo modo di potrà approfondire lo spettacolo con le video introduzioni all’ascolto e scoprire aneddoti e curiosità su quanto andato in scena e anche fare domande ai protagonisti durante le dirette.

Una nuova bella e stimolante esperienza questa di AscoltiAmo per riempire di Teatro questo tempo a casa, in attesa di ritrovarci al più presto dal vivo nello splendido Teatro Bellini.

Gli spettacoli del Teatro Bellini

Le cinque rose di Jennifer – Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere. Di Annibale Ruccello con Daniele Russo e Sergio Del Prete regia Gabriele Russo.

La Classe, Ritratto di uno di noi – il progetto nato in seno alla Bellini Teatro Factory che ha affascinato pubblico e critica, arriva nella sala storica del Teatro Bellini. Quattordici allievi della Factory mentre preparano uno spettacolo su Anders Behring Breivik, l’attentatore norvegese che nel 2011 ha ucciso 77 connazionali. di Francesco Ferrara con Andrea Liotti, Arianna Sorrentino, Chiara Celotto, Claudia D’Avanzo, Eleonora Longobardi, Luigi Adimari, Luigi Leone, Manuel Severino, Maria Francesca Duilio, Michele Ferrantino, Rosita Chiodero, Salvatore Cutrì, Salvatore Nicolella, Simone Mazzella regia Gabriele Russo aiuto regia Salvatore Scotto D’Apollonia

