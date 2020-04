Liturgia per il miracolo di San Gennaro di inizio Maggio in diretta Streaming

Tre volte l’anno, in date solenni, San Gennaro rinnova il suo legame con Napoli con il miracolo dello scioglimento del suo sangue che viene esposto di fronte a migliaia di cittadini e fedeli.

San Gennaro da secoli protegge la città di Napoli e i napoletani e li conforta nei momenti più difficili e bui della storia. E per tre volte l’anno, in occasione del Miracolo, una grande folla si riversa nel Duomo e nella splendida Cappella del Tesoro per assistere alla cerimonia.

Quest’anno, per ragioni di sicurezza, non sarà possibile accedere alla Cappella ma la liturgia per il miracolo di San Gennaro avverrà lo stesso alla presenza di pochissime persone e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito ufficiale della Cappella di San Gennaro.

La trasmissione per il miracolo di San Gennaro celebrata dal Cardinale di Napoli. Avverrà il 2 Maggio 2020 alle 19:00 dalla Cappella del Tesoro e dalla Cattedrale di Napoli in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito Ufficiale della Cappella di San Gennaro

Il Miracolo di Maggio

Per ben tre volte l’anno, in date ufficiali e solenni, San Gennaro rinnova il suo straordinario legame con Napoli e il suo sangue viene esposto di fronte a migliaia di cittadini e fedeli. E quasi sempre avviene il miracolo dello scioglimento del sangue.

La date sono nel sabato precedente la prima domenica di maggio, che quest’anno sarà sabato 2 maggio 2020, poi il 19 settembre e il 16 dicembre di ogni anno: in queste date tantissimi napoletani e fedeli accorrono nella Cappella del Tesoro e nel Duomo per assistere al prodigio della liquefazione.

Il sabato precedente la prima domenica di maggio, il busto e il reliquiario con la teca e le ampolle, insieme ai busti d’argento dei santi compatroni di Napoli, vengono portati in processione, dal Duomo alla Basilica di S. Chiara, in ricordo della prima traslazione delle reliquie del Santo dall’Agro Marciano, nella zona di Pozzuoli a Napoli.

Quest’anno la processione dal Duomo a Santa Chiara non si terrà ma sarà possibile vedere in streaming dalla Cappella del Tesoro la Liturgia per il Miracolo. La diretta streaming sulla pagina Facebook