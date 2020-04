Edoardo e Eugenio Bennato al concertone del Primo Maggio

Una bella festa virtuale e niente concerti nelle grandi piazze per il Concertone del Primo Maggio ma una grande serata di musica in prima serata su Rai 3 con filmati di tanti artisti tra cui Edoardo e Eugenio Bennato che saranno in live da casa di Edoardo.

Niente grande festa a piazza San Giovanni a Roma per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. L’evento si terrà in prima serata su RAI 3 con tanti artisti che si esibiranno a porte chiuse e in sicurezza dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location italiane. Sarà la regia a organizzare la programmazione della serata in un unico grande concerto in attesa di tornare tutti nelle piazze.

Grandi nomi anche quest’anno ma più conosciuti e “popolari” un concertone che gli organizzatori vogliono “mirato sul cantautorato, per uno spettacolo che possa essere per tutti“.

Un grande programma Tv cui parteciperanno Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero e poi i napoletani Edoardo e Eugenio Bennato ed ancora altri big quali Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Il titolo del Concertone, che ricordiamo è promosso ogni anno da Cgil, Cisl e Uil, è per quest’anno “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” per non dimenticare il significato della giornata legata alla Festa dei lavoratori.

Molte delle esecuzioni dei brani live, in diretta o registrati, si terranno principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma in uno speciale stage in sicurezza o in altre location scelte direttamente dagli artisti e non mancheranno i collegamenti con Bologna, Firenze, Napoli e Milano.

Il concerto sarà trasmesso in prima serata la sera del 1 maggio 2020 su RAI 3 mentre su RayPlay si terrà uno speciale che ripercorre la storia del Concertone.