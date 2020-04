Maggio dei Monumenti 2020 con eventi in streaming dedicati a Giordano Bruno

Un Maggio dei Monumenti particolare in questo periodo a Napoli dedicato a Giordano Bruno e previsto, al momento, con solo performance artistico-culturali su piattaforme Web e in streaming live

Si terrà anche quest’anno a Napoli il Maggio dei Monumenti, giunto alla sua 26° edizione, ma sarà un Maggio particolare con sole performance artistico-culturali informative che verranno effettuate su piattaforme Web, in streaming live ovvero on demand e durante il mese di maggio 2020.

Il Maggio napoletano seguirà il tema proposto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli che sarà “Giordano Bruno 20/20: la visione contro le catastrofi”.

In base alla situazione attuale il Comune ha previsto al momento circa 100 performance o rassegne che si terranno nell’arco del mese di maggio.

Gli artisti e le associazioni che parteciperanno dovranno offrire le loro proposte esclusivamente in live streaming, on demand, e le performance dureranno da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 30 minuti ciascuna

Tutti i contributi che verranno presentati dovranno dare risalto e valore al patrimonio materiale ed immateriale della Città, nello spirito del “Maggio dei Monumenti”. Un modo per continuare a coltivare, anche in un periodo particolare come questo, la conoscenza e il godimento del patrimonio artistico e culturale della Città di Napoli.

Una manifestazione di questa portata va naturalmente organizzata e programmata prima e al momento è stata prevista in questo modo. Ma le impostazioni del Maggio dei Monumenti 2020 potranno eventualmente cambiare in caso di riduzione dei provvedimenti ministeriali/regionali di restrizione della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale/regionale attualmente in vigore.