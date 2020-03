Lavoretti e giochi per impegnare i bambini non solo in maniera digitale

Riscoprire assieme ai bambini giochi e attività manuali per passare il tempo assieme. Ma anche delle lezioni sul sofà con fiabe ricette e tanto altro

In questi giorni particolari i bambini devono avere in modo particolare la nostra attenzione e si è sempre alla ricerca di qualcosa che li impegni non solo in maniera “digitale”. Tra i tanti siti e pagine a disposizione c’è la pagina di Ludobus Artingioco una cooperativa sociale napoletana che lavora per il diritto al gioco in contesti cittadini e rurali con proposte adatte a tutte le fasce d’età.

Sulla loro pagina facebook si trovano consigli sui giochi originali da fare manualmente con quello che c’è in casa ma anche video youtube su come impegnare in modo simpatico il tempo assieme ai bambini.

Consigli di giochi con carta e penna, su giochi in scatola per stare tutti insieme, seduti a giocare per renderà la permanenza in casa più leggera.

Ad esempio c’è un metodo simpatico e semplice su come costruire un originalissimo Memory con i tappi di bottiglia oppure su come fare un fantastico Biliardino, tutto fatti in casa, con uno scatolo, delle mollette di legno, degli stuzzicadenti grandi e dei tappi di sughero o su un semplice gioco del tris con pochi tappi di bottiglia.

Tutto spiegato con foto e dettagli per passare qualche ora con i bambini impegnandoli manualmente in attività simpatiche. E danno anche consigli a chi li scrive. Da vedere.

Pagina ufficiale – Ludobus Artingioco

Se invece siete affezionati al digitale vi consigliamo Lezioni sul Sofà con tanti video di racconti, fiabe, ricette ecc… Lezioni sul Sofa – lezioni sul sofà facebook