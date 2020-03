Libri, riviste digitali e tanto altro gratis per la solidarietà digitale

Tante iniziative per far usufruire alle persone che restano a casa di libri, riviste, giornali e tanto altro in maniera gratuita per affrontare anche in questo modo il periodo di emergenza

Tantissime aziende stanno aderendo al nuovo progetto di “solidarietà digitale” voluto dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione che in tutto il territorio nazionale si è posto l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le recenti disposizioni restrittive.

Per chi resta a casa ci sono Libri, riviste digitali, giornali e tanto altro che si potranno scaricare gratuitamente seguendo le istruzioni riportate dalle varie aziende.

Scorrendo tra le tante pagine a disposizione vi citiamo, ad esempio, il caso della Bertoni Editore che offre un libro (digitale) gratis per tutti i cittadini che ne faranno richiesta, dalla narrativa alla poesia, dai libri per bambini alla saggistica.Chiunque potrà aderire scegliendo un titolo dal sito www.bertonieditore.com ed inviando una email a j.bertoni@outlook.it con scritto: nome, cognome e titolo scelto. Verrà inviato il libro in formato digitale (pdf o ebook).

Altra offerta ci viene da Hystrio una rivista di teatro e spettacolo che offre il Download gratuito della versione pdf dell’ultimo numero della rivista Hystrio (1.2020, gennaio-marzo), trimestrale di teatro e spettacolo dal vivo. Il download del numero è accessibile dalla pagina dedicata.

Anche Mondadori, Repubblica, la Stampa e altri editori stanno aderendo all’iniziativa offrendo libri e abbonamenti gratuiti.

Maggiori informazioni sul sito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con l’iniziativa di solidarietà digitale.