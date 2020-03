Kamaak performance live sul balcone di casa ed in streaming #iorestoacasa

Una performance dal vivo del gruppo musicale dei Kamaak che si terrà sul balcone di casa loro e sarà trasmessa in diretta domenica in streaming

Si moltiplicano le iniziative anche a Napoli per seguire le disposizioni governative senza rinunciare ad un minimo di socialità.

Stavolta segnaliamo una Performance Live del gruppo napoletano electro-pop dei Kamaak che, in ossequio alle nuove disposizioni ha annullato i concerti dal vivo ma eseguirà Domenica 15 Marzo 2020 alle ore 17:30 una performance live sul proprio balcone di casa in linea con il movimento #iorestoacasa.

Un balcone, che rappresenterà il loro palcoscenico, per un concerto che sarà visibile dal vivo solo ed esclusivamente dai balconi o finestre circostanti come da tanti spalti, per evitare qualsiasi forma di aggregazione.

Tutti potranno ascoltare dal vivo la performance che sarà trasmessa in streaming al link che vi segnaliamo di seguito.

Un’altra bella iniziativa per #iorestoacasamalamusicava, un idea abbracciata da vari artisti affinché le città, i paesi e le vie non si spengano del tutto in questo periodo di difficoltà.

Il duo Kamaak che si esibirà domenica in diretta live

I Kamaak sono due musicisti napoletani, formatisi nei conservatori San Pietro a Majella di Napoli e Domenico Cimarosa di Avellino, che, partendo dalla formazione accademica, hanno spostato la loro attenzione verso la sperimentazione.

Un lungo lavoro di ricerca, quello del duo, che da suoni canonici, ordinari, arriva a combinare modi e mondi espressivi in maniera unica e caratterizzante. Tra violino manipolato con gli strumenti dell’elettronica e basso e il contrabbasso il cui suono viene decostruito ed elaborato in sinergia al violino. Una musica nuova e appassionata come il concerto live che potrete ascoltare.

La performance sarà trasmessa in streaming al link qui:

