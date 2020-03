La casa editrice napoletana Intra Moenia offre libri gratis #iorestoacasa

Tra le tante iniziative per impegnare le giornate in casa da segnalare quella della casa Editrice napoletana Intra Moenia che da la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni libri dal suo vasto catalogo

La casa editrice napoletana Intra Moenia, che gestisce anche il caffè letterario Intra Moenia di Piazza Bellini, ora chiuso per la recente ordinanza, ha lanciato una bella iniziativa per distribuire gratuitamente online alcuni libri del suo catalogo.

Un’iniziativa che arriva in giorni difficili e che ci consente di riempire di libri le nostre giornate. Nel vasto catalogo della casa napoletana ci sarà una selezione delle pubblicazioni disponibili per tutti gratuitamente in formato digitale.

Per ottenerle basterà collegarsi al sito ufficiale di Intra Moenia e cliccare sul menu #leggiamoacasa. Individuato il libro lo si potrà scaricare in formato pdf liberamente cliccando sul nome.

