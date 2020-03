Passeggiata in bicicletta sui luoghi dell’amica Geniale | Festa della Donna

Un evento gratuito per tutti coloro che amano la bici nel giorno della festa della Donna a Napoli, una bella passeggiata collettiva in bicicletta alla scoperta dei luoghi dell’Amica Geniale

Un simpatico evento gratuito è stato organizzato da Fiab Napoli Cicloverdi per domenica 8 marzo 2020 Festa della Donna. Si tratta di una ciclopasseggiata di tipo letterario in cui si percorrerà tutti assieme la città in bicicletta per scoprire, attraverso i testi di Elena Ferrante, le sensazioni e le emozioni di una Napoli antica e moderna.

Ognuno dovrà partecipare con la propria bici e si partirà dalla Stazione Centrale per raggiungere tutti assieme il Rione Luzzati e iniziare a scoprire i luoghi dell’Amica Geniale. Poi si tornerà per il corso Umberto, via Duomo, via Foria per raggiungere il centro di Napoli con via Toledo. Di li si proseguirà per il “negozio” di piazza dei Martiri continuando poi fino a Posillipo. Una bella passeggiata collettiva e gratuita per scoprire la città all’aria aperta.

Il Percorso di dettaglio e come partecipare

L’appuntamento è alle ore 9,30 stazione di Napoli Centrale davanti la Feltrinelli partenza ore 10,00. La guida è l’arch. M.Teresa Dandolo.

Si percorrerà tutti assieme il seguente itinerario: Stazione Centrale – Corso meridionale – Centro Direzionale – Rione Luzzati – Corso Umberto – Via Duomo – Via Foria – Galleria Principe di Napoli – Piazza Dante – Portalba – Via Toledo – Piazza Municipio – San Carlo – Piazza Plebiscito – Via Chiaia – Piazza de’ Martiri – Piazza Vittoria – via Posillipo.

L’evento si svolge tra le 10,00 e le 13,00 e i partecipanti devono partecipare con la propria bicicletta. Prenotazione obbligatoria al 338/7523019 (anche whatsapps) fino alle ore 20 del giorno precedente alla visita.

