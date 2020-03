Subsonica in concerto a Napoli con Microchip Temporale Tour

Un particolare tour che è una rielaborazione del loro album di 20 anni fa “Microchip Emozionale” e che è stato realizzato assieme a 14 musicisti che oggi hanno quasi l’età dei Subsonica di allora

I Subsonica tornano in concerto a Napoli; appuntamento il 19 marzo 2020 al Common Ground con il “Microchip temporale Club Tour” un nuovo e atteso tour live che partirà a inizio Marzo 2020. Il tour si ispira al progetto “Microchip temporale” dei Subsonica l’album che celebra i vent’anni dall’uscita di “Microchip emozionale”.

Samuel e la sua band saranno in giro nei club italiani più importanti per il nuovo tour presentando tanti brani tra cui ci saranno anche quelli dello storico disco del 1999.

Annunciati anche ospiti in ogni tappa come gli artisti che hanno collaborato a questa nuova versione dell’album, anche se non sono ancora noti i nomi e le date cui parteciperanno.

Vent’anni fa la pubblicazione del disco “Microchip emozionale”, un album che ha indubbiamente segnato la scena musicale italiana. Ed oggi, 20 anni dopo i Subsonica presentano “Microchip Temporale” che è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” ed è stato realizzato assieme a 14 musicisti che oggi hanno quasi l’età dei Subsonica di allora.

Questi artisti sono Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥Ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

I Subsonica in concerto a Napoli: prezzi, orari e date