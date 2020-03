La settimana della Birra Artigianale a Napoli e in Campania

Per tutta la settimana e fino a domenica 8 marzo ci saranno promozioni e eventi dedicati alla birra artigianale italiana e straniera proposti da pub, beershop, birrifici, ristoranti per provare la unica e gustosa birra artigianale

Per il decimo anno consecutivo si terrà a Napoli e in Campania, ma anche in tutta Italia la Settimana della Birra Artigianale 2020.

Tanti eventi e tanta buona birra artigianale da lunedì 2 fino a domenica 8 marzo 2020 con anche tante promozioni dedicate alla birra artigianale italiana e straniera con tante proposte di pub, beershop, birrifici, ristoranti e altri soggetti dove si potrà trovare l’unica e gustosa birra artigianale.

Una manifestazione ideata 10 anni fa da Cronache di Birra che raccoglie sempre tantissime iniziative e partecipanti: al momento sono circa 360 locali aderenti e 300 iniziative in tutta Italia. Non mancheranno anche tante promozioni e sconti che troverete nei vari locali che partecipano.

Di seguito vi segnaliamo alcuni eventi rimandandovi al sito ufficiale per ulteriori aggiornamenti. Tantissime le iniziative a Napoli e in Campania anche organizzate da famosi birrifici artigianali. Per motivi di spazio vi riportiamo solo quelli di Napoli e in alcune cittadine vicine come Pozzuoli, Pomigliano, Torre Annunziata ecc,, per il weekend 6-7 marzo 2020.

Vi invitiamo a consultare, tramite il link alla fine del post, il programma completo per le tante iniziative in tutta la regione dal giorno 2 al giorno 8 marzo 2020.

Settimana della Birra Artigianale

Venerdì 6 marzo 2020

Napoli – DEGUSTAZIONE BIRRE E FORMAGGI – Organizzato da Birrificio Flegreo – Degustazioni birre artigianali in abbinamento con formaggi selezionati da polyphhemos, enoformaggeria flegrea – Location: via ilioneo 48 80124 Napoli (NA)

Napoli – SERATA ABBINAMENTO BIRRA&FORMAGGI CON OKOREI ED HOMEBREWING ACCETTA – Organizzato da Loop – Officina della Birra – Serata abbinamento Birra&Formaggi con Okorei ed Homebrewing Accetta Doppio Evento per celebrare il connubio tra Birra e Formaggi. Per la serata ci sarà in abbinamento: – Elefante Bianco di Okorei con Pecorino Avellano al Luppolo – H Tagliata di Homebrewing Accetta con Smoked blue di Jersey selezione Polyphemos – Enoformaggeria Flegrea E per non farci mancare nulla, ad accompagnare il tutto, ospite d’eccezione ‘O Ppan ‘e Marì! – Location: Via Mattia Preti 21 80127 Napoli (NA)

Pozzuoli – B.Y.O.B & BEER SHARING – Organizzato da Southern Homebrewers – Presso la birreria DRY HOPPING a Pozzuoli,. Incontro tra hombrewer per parlare di tecniche di produzione, confrontarsi e condividere le proprie produzioni casalinghe e le chicche da assaggiare insieme.Location: Via G. Santilli 6/b 80078 Pozzuoli (NA)

Pozzuoli – BEER SHARING – Organizzato da Dry Hopping – Incontro tra hombrewer per parlare di tecniche di produzione, confrontarsi e condividere le proprie produzioni casalinghe – Location: via G. Santilli 6 b 80078 pozzuoli (NA)

Sabato 7 marzo 2020

Napoli – MEET THE BARTENDER! – Organizzato da Birrificio Flegreo – Scopri le speciali ricette dei drinks preparati con le nostre birre dalle sapienti mani di Peppe Fiorillo! – Location: via ilioneo 48 80124 Napoli (NA)

Torre Annunziata – BABYLON TAP TAKE OVER – Organizzato da Craft27 – Sabato 7 avremo alle spine i ragazzacci del birrificio Babylon Dalla provincia di Ascoli Piceno direttamente nella citta’ di Poppea, Oplonti e’ pronta per accogliere gli uomini della Babylonia, per bere tanta birra insieme e festeggiare alla grande la Settimana della Birra Artigianale Tap take over – Shinobi (stout 4.8°) – Panzer keller – (keller 5.2°) – Desaparec-ipa (ipa 6.2°) – Bandit (saison 6.5°) – Gilga-mash (belgian golden strong ale 8.7°) Info craft27 – 392.3256.011 via michele caravelli, 18 torre annunziata nord – Location: Via michele caravelli 18 80058 Torre annunziata (NA)

Pomigliano D’Arco – TAP TAKEOVER CON OKOREI – Organizzato da Craic Beer Shop – Tap Takeover con il birrificio Okorei e con la presenza del birraio Alberto Mochetti – Location: via Roma 163 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

Programma completo – Settimana della Birra Artigianale dal 2 al 8 marzo 2020 – Evento Facebook