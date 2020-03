Festa della Donna 2020 a Napoli: passeggiata al centro storico sulle orme delle Donne moderne

© imma__d Instagram

Una passeggiata per i luoghi belli di Napoli Napoli per scoprire assieme le donne eccezionali come Artemisia Gentileschi, Elena Gubitosi, Gae Aulenti, Matilde Serao, Elvira Notari di cui calcheremo i passi e ascolteremo le parole

Domenica 8 marzo 2020 in occasione della Festa delle Donne si terrà una bella e interessante passeggiata sulle orme delle donne moderne. L’evento è proposto dall’Associazione Culturale Econote che presenta questa camminata alla scoperta di donne moderne che potremmo ritrovare anche oggi per le strade della città.

Scopriremo infatti donne eccezionali come Artemisia Gentileschi, Elena Gubitosi, Gae Aulenti, Matilde Serao, Elvira Notari di cui calcheremo i passi e ascolteremo le parole. Donne registe, architette, musiciste, artiste, scrittrici che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio culturale mondiale, e che sono in qualche modo legate alla città di Napoli.

Una passeggiata tra i luoghi più belli di Napoli scoprendo le sue donne

Una bella passeggiata in alcuni dei luoghi più belli della città come l’Accademia delle Belle Arti, piazza Bellini, il Conservatorio San Pietro a Majella, ma fermandosi ad ammirare anche piazza Dante e luoghi come il cinema Modernissimo.

Un giorno di festa in cui si potrà scoprire un po’ di più su queste figure femminili così importanti e significative.

Una bella passeggiata per tutti con appuntamento per domenica 8 marzo 2020 alle 10.30 in piazza Bellini con una quota di partecipazione di 10 euro. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria a info@econote.it oppure 3936098130 anche whatsapp., L’evento sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti

Ulteriori informazioni Econote – donne moderne