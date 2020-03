AMADE’ la grande danza dedicata a Amadeus Mozart al Teatro di San Carlo

Le splendide coreografie di Juliano Nunes per una nuova produzione del Teatro di San Carlo dedicata alle musiche del genio di Salisburgo

Dal 17 al 19 aprile 2020 un nuovo balletto del Teatro di San Carlo dedicato al celebre compositore salisburghese dal titolo Amadè con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart eseguite dal vivo dal Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo con al pianoforte, Alexandra Brucher e Aniello Mallardo.

Una nuova produzione del Teatro di San Carlo per le coreografie di Juliano Nunes interpretata da Polina Semionova, Friedman Vogel, Luisa Ieluzzi, Alessandro Staiano, Salvatore Manzo e Ertugrel Gjoni.

Amadè: un balletto dedicato a Amadeus Mozart

La nuova creazione per il Balletto del Teatro San Carlo è dedicata e ispirata ad Amadeus Mozart con le coreografie di un giovanissimo Juliano Nunes formatosi al Conservatorio Brasiliano di Danza a Rio de Janeiro.

Nunes anche se giovane ha avuto importanti esperienze lavorative assieme a grandi coreografi sviluppando così una grande esperienza e versatilità. Poi come coreografico nel 2017 ha creato Back Forward Back per il Balletto delle Fiandre, lavoro acclamato dalla critica e dal pubblico che gli ha aperto le porte di alcune delle migliori compagnie del mondo come l’Opéra di Parigi, il National Ballet of Canada, il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, il Royal Ballet di Londra e il Birmingham Royal Ballet.

A Napoli presenta Amadè un lavoro realizzato assieme al Teatro di San Carlo e dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

AMADE’ al Teatro di San Carlo: prezzi, orari e date