Carnival Party al Museo della Moda a Napoli

Icons Carnival Party è il Carnival Party più Glamour che si terrà in città con Grandi Brand del Made In Naples e una troupe TV per una serata veramente speciale

Serata speciale lunedì 24 febbraio 2020 al Museo del tessile & dell’abbigliamento “Elena Aldobrandino”: alle 19 si terrà in esclusiva un evento dedicato allo #StileSenzaTempo, alle #GrandiPersonalità e a tutto ciò che ha caratterizzato un’epoca.

Un evento all’insegna delle Icone che hanno influenzato intere generazioni. Dalle 19 alle 21 sarà servito il vino ed il prosecco gratuitamente e, a disposizione degli ospiti anche un ricco buffet.

Una serata particolare ed indimenticabile tra costumi iconici, una location emozionante, decorazioni uniche e la musica del DjSet Giosi Cipollaro.

Icons Carnival Party

L’Icons Carnival Party sarà anche un’ occasione per recarsi presso i Partners presenti dell’evento per creare un look da vera icona.

Ci sarà infatti team di veri professionisti a disposizione che daranno la possibilità agli ospiti, di vivere durante la serata, l’emozione di un backstage live di uno shooting fotografico.

Dalle acconciature di Idola Duomo, al make up Accademia Nails – Liliana Paduano, ai vestiti della piu antica sartoria teatrale di Napoli C.T.N. 75 di Vincenzo Canzanella , si potranno vivere le mille sfumature del mondo della moda.

Alla serata sarà anche presente la troupe televisiva di DIVE&DIVI, rotocalco nazionale di attualità, Costume & Moda, condotto da Alfredo Mariani. In onda su FASHIONTV. (Canale 650 Digitale Terrestre Gt Channel) Canale tv dedicato al mondo della MODA, dello Spettacolo & del Lifestyle.

