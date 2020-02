Il Carnevale Napoletano al Vomero a Napoli

Un evento nell’isola pedonale di via Scarlatti al Vomero che proporrà tanti stand gastronomici con dolci e altre prelibatezze del periodo. E poi varie attività per i più piccoli come l’angolo dei coriandoli, il Teatro dei burattini di Mario Ferraiolo, le maschere di Sciosciammocca, Pulcinella e Arlecchino ed anche una divertentissima sfilata per Cani e Padroni

Dal 21 al 25 febbraio 2020 si terrà a Napoli nell’isola pedonale di via Scarlatti al Vomero il Carnevale Napoletano, una festa che prevede sfilate in maschera, foto e giochi per bambini, con tanti stand di prodotti gastronomici.

L’evento si svolgerà per 5 giorni nella grande isola pedonale tra via Scarlatti e via Luca Giordano, dalle ore 10 alle ore 22, e proporrà tanti stand gastronomici con dolci e altre prelibatezze del periodo. Non mancheranno varie attività per i più piccoli come l’angolo dei coriandoli, il Teatro dei burattini di Mario Ferraiolo, le maschere di Sciosciammocca, Pulcinella e Arlecchino.

Ci saranno anche gli attori della Compagnia Arcoscenico diretti dal regista e autore Rodolfo Fornario, che sfileranno in maschera lungo il percorso di casette di legno dislocate nell’isola pedonale. Spazio anche agli amanti del cinema per un’appuntamento con il mitico Jack Sparrow, per tante foto e selfie, martedi 25 febbraio dalle ore 15 alle 19. Alla pizzeria Porzio ci sarà una esibizione per bambini organizzata dal Cna.

Anche una sfilata dei cani e dei padroni

Da non perdere domenica 23 febbraio 2020, alle ore 11,30, una bella sfilata a 6 zampe “Tale e Cane” cui parteciperanno i cani accompagnati dai loro padroni. Una giuria premierà il miglior 6 zampe, ovvero il duo “cane/padrone” più somigliante o simili. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget griffato “Husse”, azienda del settore. I parametri di valutazione saranno esclusivamente quelli della simpatia e della somiglianza. Iscrizione gratuita nei giorni precedenti alla kermesse nei punti vendita “Husse” in piazza Muzy e via Scarlatti.

L’evento è organizzato dalla D2 eventi, in collaborazione con Cna Campania Nord Area Napoli, aderisce a Scegli Napoli e si avvale del patrocinio del Comune di Napoli e della Quinta Municipalità.

Programma e aggiornamenti sulla pagina facebook del Carnevale Napoletano.