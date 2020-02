Napoli City Half Marathon 2020 nel centro storico di Napoli

Ritorna a Napoli la grande maratona internazionale che si correrà nel centro storico di Napoli. Una grande manifestazione di tre giorni con un grande salone dello sport, a ingresso libero, alla Mostra d’oltremare e poi la classica Family Run&Friends non competitiva per tutti e una novità: la staffetta Twingo per la prima volta organizzata a Napoli

Anche quest’anno si correrà a Napoli Domenica 23 febbraio 2020 la Napoli City Half Marathon una delle corse podistiche più belle del mondo perché si correrà per 21 km nello straordinario centro storico di Napoli, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.

La grande manifestazione durerà tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, e si prevede la partecipazione di oltre ventimila persone, di cui circa ottomila podisti per la mezza maratona Napoli City Half Marathon 2020 del 23 febbraio.

Previsti per questo grande evento internazionale nel centro storico di Napoli atleti provenienti da circa 61 paesi del mondo e anche dall’India, Argentina, Nuova Zelanda, Cina, Sudafrica, Malesia e Australia.

Una grande festa dello sport di tre giorni a Napoli

Quest’anno la grande maratona internazionale si correrà sempre nel centro storico di Napoli ma porterà con se una grande manifestazione di tre giorni con un grande salone dello sport, a ingresso libero, alla Mostra d’oltremare e poi altre due corse la Family Run&Friends e la Staffetta Twingo.

Venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 si aprirà la grande manifestazione alla Mostra d’Oltremare con lo Sport Expo, un grande salone ad ingresso libero per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.

Sabato 22 febbraio si correrà la Family Run&Friends alle ore 11.00 una manifestazione non competitiva di 2 km, senza classifica, cui tutti possono partecipare previa iscrizione di 5 €. Domenica 23 febbraio la Napoli City Half Marathon 2020 partirà alle ore 9 da viale Kennedy per la sua settima edizione portando gli atleti tra le bellezze della città, dal lungomare al Castel dell’Ovo, dal Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito.

Domenica 23 febbraio da non perdere anche la prima edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica con ritrovo alle ore 07:30 all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 09:00 da viale J. F. Kennedy. Alla staffetta possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età al 23 febbraio 2020 ed è richiesta la presentazione di un certificato di sana e robusta costituzione. La coppia della staffetta può essere mista (uomini e donne).

Quest’anno particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per l’iscrizione. Napoli City Half Marathon 2020 – Il percorso

Maggiori informazioni – Napoli City Half Marathon 2020