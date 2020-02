Festa del Carnevale sociale 2020 alla Sanità a Napoli

Grande festa nel quartiere Sanità a Napoli per il carnevale sociale con un corteo che partirà da Piazza Sanità

Il quartiere Sanità anche quest’anno partecipa alla rete dei Carnevali Sociale.

La festa sarà innaugurata con il corteo di Carnevale e si terrà venerdì 21 Febbraio 2020 e partirà da Piazza Sanità, il centro del quartiere, alle ore 10:00 girando festosamente per tutte le strade per giungere a Piazza Cavour dove ci sarà il momento di festa finale.

Il Carnevale Sociale alla Sanità è organizzato dalla Rete Educativa del Rione Sanità anche quest’anno sarà un’occasione di coinvolgimento della popolazione del quartiere, grandi e piccoli, ed anche l’occasione per riflettere su argomenti di carattere educativo e sociale.

Luoghi comuni: al di là di ogni luogo comune – Bellezza, Cura e Comunità

Il tema scelto per il Carnevale Sociale alla Sanità sarà quest’anno ‘Luoghi comuni: al di là di ogni luogo comune – Bellezza, Cura e Comunità’. L’idea è quella di focalizzare l’attenzione di grandi e bambini sui quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Per il Carnevale saranno attivati laboratori nelle scuole e nei centri territoriali, e poi tanti interventi di animazione di strada e quest’anno anche un contest non a premi per i ragazzi.

La scelta di Piazza Cavour vuole focalizzare l’attenzione per lo stato in cui versa la piazza sia per il verde pubblico che per il degrado urbano. E la Festa vuole spingere a intraprendere azioni educative di partecipazione per coinvolgere bambini e adulti in ipotesi di recupero dell’area.

Maggiori informazioni – Carnevale Sociale alla Sanità