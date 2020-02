Carnevale di Scampia 2020: la più grande festa di Carnevale a Napoli

Il Carnevale di Scampia è la più antica festa di Carnevale partecipato in città che si tiene fin dal 1983 organizzata dal GRIDAS l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro



Domenica 23 febbraio 2020 si terrà dalle ore 10:00 dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, a Scampia a Napoli il 38° Corteo del grande Carnevale di Scampia la più antica festa di Carnevale partecipata in città.

Il Carnevale di Scampia è sempre organizzato dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro, a cui è stata anche intitolata la stazione metro di Scampia della Linea 1, che nel 1983 decise di creare una tradizione in un quartiere senza storia.

Una grande festa di tutti e di tutta la città, un evento da non perdere che vede partecipare migliaia di persone e associazioni che arrivano a Scampia da tutta Italia per dar vita ad una bella, grande, colorata e animata sfilata.

Una manifestazione realmente popolare che nel tempo è diventata una delle feste di carnevale più rappresentative della città di Napoli, e non solo, ed ha contribuito a far nascere in tanti quartieri di Napoli altre iniziative sociali che nascono dal basso.

Il Tema del Carnevale di Scampia 2020

Il Carnevale di Scampia ha un tema che viene scelto ogni anno e si basa su fatti di attualità.

In base al tema, da metà gennaio, tante associazioni della zona organizzano gruppi di lavoro nelle scuole e nelle loro sedi con bambini e adulti per approntare maschere e manufatti che poi parteciperanno alla grande sfilata per le strade del quartiere.

Quest’anno da fine gennaio 2020 ci sono Laboratori pomeridiani del GRIDAS presso il centro sociale di via Monte Rosa il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 20.

Il tema del 38° Corteo di Carnevale di Scampia 2020 è quest’anno «LA RISCOSSA DEI PAPPICI ovverossia TUTTI INSIEME CHE’ NON C’E’ PIU’ TEMPO»

“Il riferimento è al proverbio napoletano del pappicio che con tenacia e costanza riesce a perforare una noce, ma anche alla necessità di unirsi e ribaltare dal basso le sorti dell’umanità. Anche il lavoro silenzioso che sta riqualificando dal basso le nostre città, ridonando bellezza a territori abbandonati al degrado e al malaffare, cambiando faccia agli spazi pubblici urbani nell’assenza più o meno colpevole delle istituzioni.”

Il 38° Corteo del grande Carnevale di Scampia

La grande festa di Carnevale si terrà Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 10:00 dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, a Scampia a Napoli e fa parte del Carnevale Sociale di Napoli. Il corteo girerà per circa 4 ore per le strade del quartiere e si concluderà con la piantumazione di nuove piante nei giardini pubblici.

Il 38° Carnevale di Scampia di quest’anno è gemellato con il primo carnevale sociale di Torino che si terrà il 1 marzo 2020.

La Musica del grande corteo è assicurata dalla Banda del GRIDAS, l’Orchestra Musica libera tutti, la BandaBaleno Murga di Napoli che coordinerà il Frente Murguero italiano e da tante altre bande Musicali che si accoderanno.

