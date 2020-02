La Norma di Vincenzo Bellini al Teatro San Carlo di Napoli

Al Teatro di San Carlo di Napoli in scena la Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa

Al Teatro di San Carlo di Napoli dal 12 al 20 febbraio 2020 andrà in Scena la Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini con la regia di Lorenzo Amato e le scene di Ezio Frigerio. Dirige sul podio l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo il maestro Francesco Ivan Ciampa.

Ben due grandi soprani vestiranno i panni della sacerdotessa dei Druidi, e cioè Maria Josè Siri e Angela Meade che ha già riscosso un grande successo con la recente Ermione di Rossini sempre al Teatro di San Carlo.

Il racconto si svolge nelle Gallie al tempo della dominazione romana e la sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, è stata l’amante segreta del proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli all’insaputa di tutti, cresciuti dalla fedele serva Clotilde.

Bellini per Norma relegò l’orchestra al ruolo di accompagnamento della voce mentre la regia di Lorenzo Amato ha cambiato l’azione e il ruolo del Coro. In particolare quando la protagonista evoca e rivive il suo amore per Pollione, la regia di Frigerio ha di fatto trasformato il coro in coscienza di Norma, che la richiama al suo dovere e alla ragion di Stato.

E sulla scena Norma non si trova come di solito davanti al coro ma al centro di un cerchio astratto di artisti del coro che le ricordano le sue responsabilità.

