Peppe Barra con “I cavalli di Monsignor Perrelli” in scena al Teatro Cilea

Una divertente farsa in musica che ripropone la storia di Monsignor Perrelli con una divertente e allegra commedia all’antica italiana

Dal 13 al 16 febbraio 2020 al teatro Cilea al Vomero Peppe Barra e Patrizio Trampetti porteranno in scena Monsignore, una farsa in musica di Peppe Barra e Lamberto Lambertini ispirata alla legenda di Monsignor Perrelli.

Una divertente farsa in musica, in due atti, che rispecchia lo stile allegro ed elegante della commedia all’antica italiana. La vicenda è quella nota ambientata all’epoca di Ferdinando IV di Borbone quando si racconta che lo stesso re Ferdinando e la regina Carolina, aspettavano con ansia le visite del Monsignore Perrelli per cominciare in allegria la giornata.

La leggenda di Monsignor Perrelli

Da quelle risate mattutine dei reali nacque la leggenda di Monsignor Perrelli, uomo di chiesa ma anche eccentrico uomo di scienza, che raccontava di invenzioni al limite della stupidità.

Lo spettacolo Monsignore si mette in scena il rapporto di Monsignor Perrelli con Meneca, sua fedele perpetua, interpretata da Peppe Barra e vittima rassegnata delle sue stramberie.

Monsignore, interpretato da Trampetti, ha la testa tra le nuvole, Meneca ha i piedi per terra e racconta in sala tutte le sue stramberie facendo fare al pubblico tantissime risate. Oltre ai due protagonisti sulla scena ci saranno altri due attori/cantanti che proporranno interessanti intermezzi canori accompagnati dalla musica dal vivo di un trio di musicisti.

Monsignore con Peppe Barra al Teatro Cilea: prezzi, orari e date