Grande Festa all’Asilo Filangieri con il concerto della Terza Classe e altri 20 artisti

Una grande serata di buona musica all’Asilo Filangieri a San Gregorio Armeno per salutare il gruppo La Terza Classe che riparte per l’estero: ci saranno anche Dario Sansone (Foja), Gnut, Ars Nova Napoli, Ciro Riccardi e tanti altri nomi della scena musicale campana.

Sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 21 si terrà una grande festa sul palco del Teatro all’ex Asilo Filangieri con La Terza Classe e altri 20 artisti campani tra cui il leader dei Foja, Dario Sansone, il cantautore Claudio Gnut, gli Ars Nova Napoli, i Blindur e altri ospiti.

Una grande evento che raccoglie il meglio della scena musicale campana, organizzato da La Terza Classe in vista della ripartenza per il Canada e di un nuovo tour all’estero.

Una ventina di musicisti, fra i più talentuosi della città, accompagneranno la band napoletana durante la serata. E per questa serata speciale la terza Classe ha riarrangiato il repertorio ad hoc per suonare sul palco assieme con Dario Sansone, Gnut e gli Ars Nova Napoli, solo per divertirsi e fare festa tutti insieme.

Un tripudio di suoni e strumenti, dal banjo alla tammorra, dalla cornamusa a un’intera sezione di fiati, passando per flauto e fisarmonica, che farà da cornice sonora alla celebrazione di un anno eccezionale per La Terza Classe che è reduce da un’esaltante esperienza canadese e un tour negli Stati Uniti.

La Terza Classe sono Enrico Catanzariti – batteria/voce, Pierpaolo Provenzano – chitarra acustica/voce, Rolando “Gallo” Maraviglia – contrabbasso/voce, Alfredo D’Ecclesiis – armonica/voce, Corrado Ciervo – violino

Gli ospiti che saranno sul palco all’Asilo Filangieri sono Dario Sansone, Claudio Gnut, Ars Nova Napoli, Ciro Riccardi, Blindur (Massimo de Vita, Michelangelo Bencivenga, Carla Grimaldi), Damiano Davide, Luca Di Lorenzo, Andres Balbucea, Alessandro De Carolis, Raffaele Pastore, Marcello Smigliante Gentile, Amedeo Russo, Cosimo Gargiulo, Rubina della Pietra, Maria Grazia Passariello, Vittoria Padula

