Diciassette & Trenta Classica 2020: Concerti di Musica Classica al Teatro Diana al Vomero

Diciassette & Trenta Classica 2020 è la rassegna di musica classica nel grande teatro nel centro del Vomero che si terrà di pomeriggio fino a maggio 2020

E’ iniziata in questi giorni l’edizione 2020 della rassegna di concerti Diciassette & Trenta Classica dell’Associazione Amici dello Spettacolo, che si terranno dal 17 gennaio al 10 maggio 2020 al Napoli al Teatro Diana del Vomero.

Diciassette & Trenta Classica 2020 presenta quest’anno 11 appuntamenti per una stagione veramente interessante di concerti di musica classica che si tengono, in genere, di venerdì alle 17:30 nel grande teatro del Vomero in via Luca Giordano, 64 – Napoli.

Il prezzo dei singoli biglietti è di 12 euro, ridotti a 10 per gli abbonati alla stagione teatrale del Diana e cineforum Plaza Arcobaleno oppure in abbonamento, per 11 concerti la Poltrona € 60,00 e Poltroncina € 50,00 oppure Poltrona ridotta € 50,00 (valido per abbonati Teatro Diana e Cineforum Plaza e Arcobaleno).

Diciassette & Trenta Classica 2020 – Teatro Diana

17 Gennaio ore 17.30 – VIVALDIANA – Musiche di A. Vivaldi – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia

Musiche di A. Vivaldi – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia 31 Gennaio ore 17.30 – GINEVRA NEGRI COSTANTINI – pianoforte – Musiche di G. Rossini

pianoforte – Musiche di G. Rossini 7 Febbraio ore 17.30 – I CONCERTI BRANDEBURGHESI – Le Sinfonie Giovanili Di Mendelssohn – Musiche di J. S. Bach, F. Mendelssohn – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia

Le Sinfonie Giovanili Di Mendelssohn – Musiche di J. S. Bach, F. Mendelssohn – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia 24 Febbraio ore 17.30 – MAURIZIO BAGLINI – pianoforte – Musiche di F. Liszt – (trascrizione per pianoforte della nona sinfonia di L. V. ) Beethoven

pianoforte – Musiche di F. Liszt – (trascrizione per pianoforte della nona sinfonia di L. V. ) Beethoven 13 Marzo ore 17.30 – LA GRANDE MUSICA E IL GRANDE SCHERMO – Musiche di N. Rota, E. Morricone – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia

Musiche di N. Rota, E. Morricone – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia 20 Marzo ore 17.30 – MEGARIDE ENSEMBLE – Musiche di W. A. Mozart, R. Schumann

Musiche di W. A. Mozart, R. Schumann 3 Aprile ore 17.30 – TRA ORIENTE E OCCIDENTE – Musiche di P. Cajkovskij, L. Bernstein – Orchestra da Camera Accademia di Santa

Musiche di P. Cajkovskij, L. Bernstein – Orchestra da Camera Accademia di Santa 17 Aprile ore 17.30 – TRIO GUSTAV – Musiche di J. Brahms, S. Rachmaninov, F. Mendelssohn

Musiche di J. Brahms, S. Rachmaninov, F. Mendelssohn 29 Aprile ore 17.30 – ANGELO GALA – Musiche di L. V. , R. Schumann Beethoven

Musiche di L. V. , R. Schumann Beethoven 8 Maggio ore 17.30 – LE SERENATE PER ARCHI – Musiche di E. A. Mozart, P. Cajkovskij – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia

Musiche di E. A. Mozart, P. Cajkovskij – Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia 10 Maggio ore 17.30 – “ORCHESTRA COLIBRÌ ENSEMBLE” – In collaborazione con il “Maggio della Musica” Direzione Artistica Michele Campanella – Musiche di L. V. Beethoven – sinfonia n° 7 op. 92, sinfonia n° 8 op. 93 – In Abbonamento presso il TEATRO ACACIA

Maggiori informazioni – Diciassette & Trenta Classica 2020. Tel. 081 5567527 – 081 5784978