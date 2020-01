Aggiungi Un Posto a Tavola al Teatro Augusteo di Napoli

Una divertentissima commedia che negli anni 80 fu portata al successo dal bravo Johnny Dorelli

Dal 31 gennaio al 9 febbraio 2020 al Teatro Augusteo di Napoli ritorna Aggiungi un posto a tavola uno spettacolo divenuto oramai un grande un classico del teatro italiano.

Una bella storia liberamente ispirata ad After me the deluge di David Forrest, che ci racconta le avventure di Don Silvestro, un parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno una telefonata molto particolare.

E’ Dio in persona che lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale.

E Don Silvestro, aiutato dai compaesani, riesce in questa impresa anche se viene osteggiato dal sindaco e dall’arrivo di Consolazione, una donna di facili costumi, che crea scompiglio in paese.

Ma quando bisognerà salire sull’arca sorgeranno mille difficoltà: un cardinale convince i paesani a non seguire Don Silvestro e il prete si ritrova sull’arca, sotto il diluvio, solo con la giovane figlia. E poi naturalmente arriva il lieto fine della storia.

Un grande successo internazionale con oltre 50 allestimenti nel mondo

Un bel testo in versione teatrale scritto da Jaja Fiastri e portato sulle scene dal celebre duo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini.

Negli anni 80 la commedia fu portata al successo dal bravo Johnny Dorelli, che era il nome d’arte di Giorgio Domenico Guidi, il famoso cantante e attore: all’Augusteo in questi giorni ci sarà la ripresa teatrale di Gianluca Guidi, il figlio di Johnny Dorelli, con le musiche Armando Trovajoli e le coreografie Gino Landi.

Una piacevole e bella commedia che ha riscosso anche un grande successo internazionale con oltre 50 allestimenti in Inghilterra, Austria, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina e Brasile.

Aggiungi un posto a tavola al Teatro Augusteo: prezzi, orari e date