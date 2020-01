Masaniello con Lara Sansone e Leopoldo Mastelloni al Teatro Sannazaro a Napoli

Al Teatro Sannazaro con il Masaniello si rivivranno le ore concitate di una delle più significative e suggestive rivoluzioni contro l’oppressione. Una messa in scena particolare che annulla ogni separazione fra protagonisti e spettatori.

Fino al 2 febbraio 2020 sulle scene dello storico Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli ci sarà il Masaniello di Elvio Porta e Armando Pugliese per la regia Lara Sansone e con la partecipazione straordinaria di Leopoldo Mastelloni. Uno spettacolo bello e da vedere, un’opera corale con una messa in scena che annulla ogni separazione fra protagonisti e spettatori.

Con il Masaniello al Teatro Sannazaro si rivivranno le ore concitate di una delle più significative e suggestive rivoluzioni contro l’oppressione.

Era il 7 luglio 1647 e il popolo napoletano, già esasperato per le tante tasse applicate dal viceré, insorge in Piazza del Mercato contro l’aumento del prezzo della frutta.

Una speciale sceneggiatura farà trovare il pubblico al centro dell’azione

E quei momenti drammatici si rivivranno in pieno nel teatro Sannazaro tra i sorrisi, la commozione, l’energia, la sfida, la passione che coinvolgeranno gli spettatori che si troveranno al centro dell’azione come in un chiaroscuro di Caravaggio.

Per questo drammatico e coinvolgente Masaniello la speciale messa in scena sconvolge la struttura della platea perché c’è stata la costruzione di un secondo palcoscenico e una pedana nella navata principale della sala.

Il pubblico si affaccerà così direttamente sull’azione, mescolandosi con essa senza soluzione di continuità, rivivendo così in prima persona le emozioni di un momento storico importante per la città di Napoli.

E poi, assieme alla brava Lara Sansone, ben ventiquattro straordinari attori e la speciale partecipazione di Leopoldo Mastelloni daranno vita ad uno spettacolo esaltante e spettacolare animato dalla grande vitalità e impegno degli interpreti. Da vedere.

Masaniello al Teatro Sannazaro a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: Dal 24 gennaio al 2 febbraio 2020

Teatro Sannazaro via Chiaia,157 Napoli

Teatro Sannazaro via Chiaia,157 Napoli Prezzo biglietto: 30€ Palchi – Platea 35€ – Gradinata 30€

30€ Palchi – Platea 35€ – Gradinata 30€ Contatti e informazioni: 081 411723 – 081 418824 Teatro Sannazaro

