Comicon 2020 a Napoli: Magister, biglietti, mostre e ospiti

Ritorna a fine aprile il Napoli Comicon e già ci sono tante novità: noto il nuovo Magister, qualche ospite e al via la vendita dei biglietti

Anche quest’anno si terrà a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2020 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli la XXI edizione del Salone Internazionale del Fumetto conosciuto da tutti come Napoli COMICON.

Una grande e visitatissima manifestazione sul fumetto, che lo scorso anno ha raggiunto i 160.000 visitatori, e che prevede Mostra Mercato, incontri con gli autori ospiti, tornei di giochi e videogiochi, proiezioni e mostre per 4 giorni negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare.

Non mancherà un programma collaterale di altre attività culturali che si svolgeranno in varie e diverse sedi culturali e istituzionali di Napoli e non solo e che faranno parte del cartellone del Comic(on)OFF.

Il Magister dell’edizione 2020

Davide Toffolo, fumettista e musicista, voce e chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti attivo nella scena indie rock italiana sarà il Magister dell’edizione 2020 di COMICON.

Toffolo è uno tra gli autori più seguiti tra i fumettisti italiani e ha realizzato opere come Graphic novel is back, il re bianco, Il cammino della Cumbia.

Come musicista assieme al suo gruppo dei Tre Allegri Ragazzi Morti ha fatto tantissimi concerti e pubblicato ben 9 dischi in studio. Come Magister del Napoli COMICON 2020 sarà protagonista di moltissimi eventi tra cui una mostra personale e una collettiva, e poi incontri tematici e una performance musicale.

Una mostra per i 50 anni dall’arrivo di Spider-Man nelle edicole italiane

Una mostra da non perdere dal titolo “Italia❤Spider-Man. I maestri di The Amazing Spider-Man”, al Napoli COMICON 2020 dove potremo ammirare la più preziosa selezione di tavole originali mai esposta in Europa.

Festeggia così il Napoli COMICON 2020 i cinquanta anni dall’arrivo di Spider-Man nelle edicole italiane con questa bella mostra che ci farà conoscere i lavori dei grandi disegnatori di casa Marvel attraverso i grandi disegnatori che dall’aprile del 1970 in poi hanno realizzato tante belle storie del periodico a fumetti “L’Uomo Ragno”, pubblicato da Editoriale Corno.

Cinquanta opere originali, fra tavole memorabili e copertine che hanno fatto la storia di Spider-Man anche in Italia con i magnifici lavori di una dozzina di disegnatori.

Shūzō Oshimi, il primo ospite internazionale di Napoli COMICON 2020

Il primo ospite internazionale di Napoli COMICON 2020 sarà Shūzō Oshimi, fumettista giapponese, nato nel 1981, che debutta nel 2002 con Mayokana no paranoia star.

Shūzō Oshimi sarà per la prima volta in Europa ed è un maestro contemporaneo del seinen manga, noto anche per le pluripremiate serie Happiness, I fiori del male e Tracce di sangue.

Biglietti per il Napoli COMICON 2020

La XXI edizione del Salone Internazionale del Fumetto, Napoli COMICON 2020 si terrà a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2020 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Sono disponibili i biglietti per:

Abbonamenti per i possessori di Comicon Card 2019

Abbonamenti standard

Giornalieri

Family Pack (novità 2020)

Durante i 4 giorni l’evento seguirà i seguenti orari:

Orario biglietteria: 09:00 – 18:00

Orario di apertura COMICON 2020: 10:00 – 19:00

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

ABBONAMENTI 4 GIORNI disponibili per tutti fino ad esaurimento

25,00 € solo online per gli abbonati 2019 possessori di Comicon Card (disponibile fino al 31/01/2020)

26,00 € abbonamento standard

A tutti gli abbonati spetterà il Survival Kit comprendente vari goodies offerti da COMICON e dai partner.

BIGLIETTI GIORNALIERI

giovedì 30 aprile: 10,00 € – ridotto (dai 6 ai 12 anni) 6,00 €

venerdì 1 maggio: 12,00 € – ridotto (dai 6 ai 12 anni) 8,00 €

sabato 2 maggio: 13,00 € – ridotto (dai 6 ai 12 anni) 9,00 €

domenica 3 maggio: 13,00 € – ridotto (dai 6 ai 12 anni) 9,00 €

L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i visitatori con disabilità con regolare documentazione.

FAMILY PACK dedicato agli ingressi giornalieri – È un’offerta dedicata a tutti i nuclei familiari composti da minimo 1 adulto e 2 ragazzi* ed un massimo di 2 adulti e 3 ragazzi*.

Da gennaio sul sito www.go2.it, sarà attiva la vendita dei biglietti per COMICON 2020.

Per ulteriori informazioni sito ufficiale Comicon – evento facebook Napoli Comicon