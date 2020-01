Neapolitan Jazz a Palazzo Venezia con aperitivo, concerto e visita guidata

Neapolitan Jazz nella Casina Pompeiana di Palazzo Venezia, nel centro storico di Napoli, per una serata speciale con aperitivo, concerto e visita guidata

Sabato 25 gennaio 2020 alle 21:30 una serata con la bella musica della Quartieri Jazz Ensemble che sarà in concerto nella suggestiva atmosfera di Palazzo Venezia a Napoli presentando i loro album E Strade ca portano a Mare e Le 4 giornate di Napoli.

Concerti e Serate Arte nell’Arte

C’è un tema ricorrente nei concerti della Band Napoletana ed è Arte nell’Arte: serate musicali straordinarie in giro per i luoghi più belli della città, un connubio che riscuote sempre più consenso da critica e pubblico. Stavolta l’appuntamento è nella Casina Pompeiana di Palazzo Venezia a Napoli,

Il grande e storico edificio situato a Spaccanapoli, che è la testimonianza di un insieme di relazioni politiche ed economiche che mettevano in risalto l’allora repubblica di Venezia con la città Napoli.

Oggi Palazzo Venezia è visitabile come appartamento storico e offre anche spazi per mostre di arti minori (presepi, porcellane, pitture ecc). L’edificio nasconde uno splendido giardino pensile dove c’è anche una piccola cappella denominata Grotta della Madonnina e la Casina Pompeiana, che fu aggiunta in epoca neoclassica e dove si terrà il concerto.

La Quartieri Jazz band

Una sonorità ricca, calda e travolgente contraddistingue la bella musica della Quartieri Jazz band, una musica che risuonerà in una delle location più suggestive della città di Napoli, in un luogo veramente speciale dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come una candida coperta.

Ad accompagnare lo straordinario sound di Mario Romano e della sua chitarra classica ci saranno Marco Ciardiello al piano, Dario Franco al basso e Emiliano Barrella alla batteria. Oltre ai nuovi brani la band eseguirà anche degli evergreen del loro repertorio.

Formula della Serata

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto, a seguire il concerto della Quartieri Jazz ed infine una visita guidata a Palazzo Venezia, un tempo centro nevralgico per la città , in seguito vittima di un lungo e silenzioso degrado. La struttura oggi è stata riportata a nuova vita grazie all’impegno di Gennaro Buccino.

Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date