La Tosca di Giacomo Puccini al Teatro San Carlo con anche due prove aperte al pubblico

Al Teatro San Carlo la “Tosca” di Puccini apre la stagione dell’opera ed è firmata da Edoardo De Angelis per la sua prima regia lirica con le scene, di questo straordinario allestimento, affidate a Mimmo Paladino. Da non perdere anche due prove aperte al pubblico per beneficenza.

Dal 22 al 29 gennaio 2020 la celebre Tosca di Giacomo Puccini aprirà la stagione 2020 dell’opera al Teatro di San Carlo di Napoli, con una nuova produzione molto attesa firmata dal regista cinematografico Edoardo De Angelis che affronta per la prima volta il palcoscenico di un lirico.

De Angelis, napoletano del 1978, ha realizzato film apprezzati e di successo cominciando dal suo primo lavoro Mozzarella Stories e poi Perez con Luca Zingaretti, Indivisibili che vinse sei statuette ai David di Donatello 2017 ed altre produzioni di successo.

Il dramma pucciniano al San Carlo avrà anche un’altra grande firma per le scene, che sono dell’artista Mimmo Paladino e vedrà sul palco la brava soprano avellinese Carmen Giannattasio con un un cast di altissimo livello. La Giannattasio che si alternerà con Monica Zanettin nei panni di Floria Tosca e poi Fabio Sartori e Arsen Soghomonyan saranno Mario Cavaradossi. L’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti da Donato Renzetti.

Due prove generali aperte al pubblico per beneficenza

Da segnalare due importanti prove della Tosca cui si potrà assistere. La Prova antegenerale di sabato 18 gennaio 2020 ore 19.00 il cui ricavato andrà al Centro studi per la pace Onlus e la e la Prova generale di martedì 21 gennaio 2020 ore 18.30 il cui ricavato andrà a Oltre l’Arte Matera / Soroptimist International d’Italia.

I prezzi per le due prove sono per la Platea, plachi I e II fila di € 60, per i Palchi III, IV fila di € 40 e per la Balconata di € 20. I biglietti per le prove generali si acquistano esclusivamente in biglietteria.

Tosca di Giacomo Puccini al Teatro San Carlo: prezzi, orari e date