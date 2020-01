Al Museo Madre debutta lo spettacolo teatrale La rosa del mio giardino

Un debutto teatrale al Museo Madre in collaborazione con il Nuovo Teatro Sanità che presenta la storia delle lettere scambiate tra Salvador Dalì e Federico García Lorca

Nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2020 al Museo Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina, si terrà un particolare debutto teatrale in sala Re_PUBBLICA, per lo spettacolo “La rosa del mio giardino – Lorca e Dalì: ultimo ballo a Fuente Grande” scritto da Claudio Finelli, con le musiche che saranno eseguite dal vivo dal maestro Arcangelo Michele Caso.

Lo spettacolo parte dalle lettere ritrovate indirizzate da Salvador Dalì a Federico García Lorca, immaginando le lettere di risposta del poeta all’amico pittore. Tra Poesia, pittura, amicizia, sentimenti che sfiorano l’amore, in un rincorrersi di parole e disegni con nove anni di lettere reali e immaginarie.

La rosa del mio giardino sarà interpretato da Simone Borrelli e Riccardo Ciccarelli, per la regia di Mario Gelardi ed è un evento è prodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee in collaborazione con il Nuovo Teatro Sanità.

La rosa del mio giardino: una prima al Madre

La storia inizia nel 1923, alla Residencia de Estudiantes, famoso collegio a Madrid che ospitava rampolli dell’alta borghesia spagnola dove arriva un giovane impacciato e l’aspetto singolare che fa il pittore: è Salvador Dalí. Il giovane attira subito l’attenzione di un poeta di poco più grande di lui e molto in vista alla Residencia: Federico Garcia Lorca. Tra i due nasce subito un’amicizia fatta soprattutto di intesa intellettuale. Sono spiriti affini che vedono il mondo con gli stessi occhi.

Lasciata la scuola inizia tra i due un epistolario durato fino alla fucilazione del poeta. Della fitta corrispondenza tra loro sono sopravvissute quaranta lettere scritte dal pittore a Lorca, mentre sono rimaste solo sette lettere di Lorca a Dalì. La messa in scena è essenziale, le lettere vengono restituite nella loro purezza, accompagnate dalla struggente musica del maestro Arcangelo Michele Caso.

La Rosa del mio giardino al Museo Madre: prezzi, orari e date