Jazz e Swing al Bourbon Street Napoli Jazz Club in via Bellini a Napoli

Due serate di buona musica jazz e swing ad ingresso libero nel centro di Napoli

Due serate ad ingresso libero da non perdere nel centro di Napoli all’insegna della buona musica jazz e dello swing. Si inizia venerdì 17 gennaio 2020 al Bourbon Street Napoli Jazz Club in via Bellini 52 a Napoli quando sul palco, per un concerto ad ingresso libero, salirà un Trio eccezionale che ci proporrà una bella serata di musica Jazz.

Saranno infatti presenti al Bourbon Street il trio con Mario Nappi al Piano, Corrado Cirillo al Contrabbasso e Enzo Zirilli alla Batteria con la loro bella musica dal vivo per una serata veramente speciale. Ingresso è Libero con possibilità di Live, Food e Drink.

Per informazioni e prenotazioni 338 8253756 Maggiori info Bourbon Street Napoli Jazz Club

Swing Concert e Jam Session per una domenica speciale



Altra serata ad ingresso libero al Bourbon Street, nel centro della città, sarà domenica 19 Gennaio 2020. Si inizia alla 20:30 e ci si incontra tutti per ascoltare buona musica e divertirsi assieme. E questa domenica la serata sarà aperta da un concerto di musica swing che vedrà Gianni Pepe al piano, Rolando Maraviglia al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria. Un altro trio di bravi musicisti che spazierà in luoghi musicali swing creando un mood favorevole al movimento e al divertimento.

Ma la serata al Bourbon Street Napoli Jazz Club non finisce perché a seguire ci sarà una bella Jam Session che per la seconda stagione vede musicisti di varie parti del mondo partecipare con entusiasmo. E poi i musicisti presenti in sala potranno condividere palco, musica e divertimento. Anche per questa serata l’ingresso e gratuito. E’ consigliata la prenotazione al 338 8253756 Maggiori info Bourbon Street Napoli Jazz Club