Dracula di Bram Stoker al Teatro Bellini di Napoli

Dal 17 al 26 Gennaio 2020 sul palco del Teatro Bellini di Napoli verrà presentato Dracula di Bram Stoker per l’adattamento teatrale di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini e la regia dello stesso Sergio Rubini.

Una apposita riscrittura per il teatro di Dracula di Bram Stoker, il romanzo gotico per eccellenza, in cui la Cavalluzzi e Rubini ne hanno rimarcato tutti i risvolti psicologici.

La storia di Jonathan Harker, giovane procuratore inglese che va in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento per conto del nobile Conte Dracula, avvolge completamente lo spettatore nella vicenda, e nella sua particolarissima atmosfera.

Un viaggio notturno che si trasforma per l’uomo in un viaggio verso l’ignoto, tra lupi che ululano, banchi di foschia e croci ai bordi delle strade, e che fin dall’inizio sprofonda in un clima di mistero, oscurità e paura, prima ancora di conoscere il Conte.

Poi un soggiorno-prigionia di Jonathan al Castello che gli cambierà la vita con un’ossessione che contamina tutto ciò che ha di più caro, anche il rapporto con sua moglie Mina che capirà i suoi problemi solo leggendo il diario redatto durante il viaggio.

Sulle scene del Bellini un’eccezionale interpretazione di Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini che trascinano completamente lo spettatore nella vicenda, avvolgendolo drammaticamente nella sua straordinaria e suggestiva atmosfera.

Sul palco Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini con Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana e Alice Bertini in uno spettacolo coinvolgente e suggestivo che dura 2h senza intervallo

Dracula di Bram Stoker al Teatro Bellini: prezzi, orari e date