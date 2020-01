Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio al Teatro San Ferdinando

Arriva al Teatro San Ferdinando di Napoli il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio con la regia di Andrea De Rosa, lo spettacolo di maggior successo al Pompeii Theatrum Mundi

Al Teatro San Ferdinando di Napoli dal 9 al 19 gennaio 2020 ci sarà il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio per la regia di Andrea De Rosa, lo spettacolo che ha avuto il maggior numero di spettatori nella edizione di Pompeii Theatrum Mundi.

Uno spettacolo acclamato al suo debutto al Teatro Grande di Pompei nell’ambito della terza edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi e che ha avuto un gran successo anche al Teatro Argentina di Roma.

Ed ora il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio orna in Campania al Teatro San Ferdinando sempre per la regia di De Rosa e Interpretato da Antonino Iuorio, Noemi Apuzzo, Alessandra Borgia, Francesca Cutolo, Michelangelo Dalisi, Flavio Francucci, Serena Mazzei, Lorenzo Parrotto, Anna Redi, Andrea Volpetti per una produzione del Teatro Stabile Napoli – Teatro Nazionale, Teatro di Roma, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia.

Il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio

E’ d’uso attribuire il Satyricon, pervenutoci in forma frammentaria, a Petronio Arbitro, maestro di buon gusto alla corte di Nerone, ucciso nel 66 d.C. nella repressione di una congiura alla quale sembra non avesse partecipato. Il suo testo ci è noto soprattutto per la libera interpretazione che Fellini ha portato sul grande schermo facendolo divenire un cult.

Un insieme di strane e particolari storie tra risse, strani riti, sesso, naufragi, speculazioni d’arte, truffe e la famosissima e ricca Cena di Trimalchione.

Il regista Andrea De Rosa lo porta a teatro basandosi sul testo riscritto da Francesco Piccolo che rende contemporaneo il Satyricon regalandoci una storia gradevolmente moderna che ha come chiave di lettura la decadenza linguistica della società contemporanea e, come momento topico il gran finale con le prove del funerale di Trimalcione.

Info e orario rappresentazioni su www.teatrostabilenapoli.it

Biglietteria Piazza Municipio 081.5513396

Biglietteria Piazza Eduardo De Filippo 081.292030

Foto Satyricon regia Andrea De Rosa produzione Teatro Stabile di Napoli