Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra in concerto al Teatro San Carlo

Apertura d’eccezione al San Carlo dei concerti del 2020 con il Maestro Riccardo Muti che dirigerà la prestigiosa Chicago Symphony Orchestra

Domenica 19 gennaio 2020, alle ore 19, il Maestro Riccardo Muti dirigerà la prestigiosa Chicago Symphony Orchestra al Teatro San Carlo di Napoli per il Concerto Sinfonico di apertura della stagione 2020 al Massimo napoletano.

In programma musiche di Sergei Prokofiev, in particolare la Suite da Romeo e Giulietta del 1936 e di Antonín Dvořák, la Sinfonia No 9 in mi minore Dal Nuovo Mondo del 1893.

Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra

Quella del 19 gennaio 2020 sarà la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra e poi il Maestro tornerà di nuovo al San Carlo, questa volta dirigendo l’orchestra del Massimo partenopeo a novembre 2020. La Chicago Symphony Orchestra mancava dal San Carlo dall’aprile 2012.

Riccardo Muti è il direttore musicale di questa prestigiosa orchestra dal settembre del 2010 ed ha creato un legame molto forte con la città aprendo le prove a giovani, anziani e lavoratori portando la musica anche nelle prigioni per minorenni. Solo con il suo primo concerto gratuito come direttore musicale ci furono oltre 25.000 spettatori al Millennium Park.

Riccardo Muti e la Chicago al San Carlo a Napoli: prezzi, orari e date