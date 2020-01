Mika in concerto a Napoli al Palapartenope con Revelation Tour

Torna a Napoli Mika, la Star della musica internazionale, che porterà il suo Revelation Tour al Teatro PalaPartenope, uno spettacolo pieno di sorprese con la sua bella musica al centro di tutto.

Mika porterà anche a Napoli il suo Revelation Tour. Lo potremo vedere in concerto mercoledì 5 febbraio 2020 al Teatro PalaPartenope di Napoli con il suo spettacolo che è un grande evento che prevede una tournée di 12 date in palasport italiani dal sud al nord. Poi nella primavera 2020 Mike andrà negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Korea.

Biglietti: Acquista i biglietti online su Ticketone

Star della musica internazionale Mika porterà anche a Napoli uno spettacolo pieno di sorprese e di esperienze acquisite negli spettacoli televisivi, ma con la sua bella musica al centro di tutto.

Mika venne a Napoli per un grande concerto gratuito a Piazza Plebiscito nel 2014

Mika si esibì gratuitamente a Napoli il 18 maggio 2014 in Piazza Plebiscito per la grande festa dei 50 anni della Nutella in cui ci fu un maxi-concerto con grandi artisti nazionali e internazionali tra cui Mika.

Il giovane cantautore è nato in Libano da genitori americani ed è diventato una star internazionale: in Italia ha avuto un grande successo di pubblico anche in televisione come primo giudice internazionale di XFactor e poi con la famosa trasmissione Stasera CasaMika una grande festa a “casa sua”.

Stavolta Mika viene in concerto in tutta Italia e all’estero ed anche a Napoli al PalaPartenope con il suo Revelation Tour.

Mika in concerto a Napoli: prezzi biglietti, orari e date