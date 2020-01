BookMob 2020 a Piazza Dante: scambio di Libri nel Cuore di Napoli

Torna a Napoli l’evento gratuito che permette di scambiarsi un libro nel centro di Napoli: il primo BookMob del 2020 in città si terrà a Piazza Dante, nel cuore della Napoli antica

Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 12:00 si terrà il primo BookMob del 2020 a Napoli. Il divertente scambio di libri avverrà anche stavolta a Piazza Dante, nel cuore di Napoli.

Il simpatico scambio di libri è sempre ideato e organizzato da Librincircolo – BookMob, l’Associazione culturale napoletana che oramai da anni propone questi originali incontri gratuiti per condividere e scambiarsi libri.

In città tutti oramai conoscono come si svolgerà l’evento: chi vuole partecipare dovrà presentarsi all’appuntamento in Piazza Dante un poco prima delle 12 con un suo libro incartato come un regalo seguendo il tema dell’evento che è questa volta è la Befana. Perciò scegliete carte belle e colorate con la vecchia befana stampata su, incartate un bel libro che vi è piaciuto e che volete condividere, e portatelo in piazza.

Il BookMob a Piazza Dante a Napoli

L’evento si svolgerà alle ore 12 e il raduno dei partecipanti deve essere almeno 15 minuti prima per ascoltare le istruzioni. Coloro che vogliono partecipare si presenteranno a Piazza Dante con il libro che desiderano donare già incartato con il tema dell’evento e guidati dall’organizzazione si disporranno in circolo.

Lo scambio avverrà passando il proprio pacchetto ad un partecipante a caso seguendo le istruzioni. Al via, ciascuno passerà il proprio libro al compagno che è a sinistra e prenderà quello che gli sarà consegnato dal compagno a destra, e farà questo movimento continuamente. I libri scorreranno così all’interno del cerchio in senso orario e in maniera casuale.

Il passaggio dei libri sarà scandito dal conto e alla fine del conto, ciascuno avrà tra le mani un libro nuovo. Nel giro di due minuti avverrà lo scambio dei pacchetti, e ciascuno si ritroverà in mano un nuovo libro.

BookMob 2020: prezzi, orari e date