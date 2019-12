Festa della Befana 2020 a Città della Scienza: ingresso gratuito per i bambini

© Marco Criscuolo for Napoli da Vivere

Grande festa della Befana a Città della Scienza con ingresso gratuito per i bambini che potranno anche mascherarsi con i loro genitori e partecipare a tante attività e laboratori

A Città della Scienza a Napoli ci sarà una grande e bella Festa della Befana con ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni di età. L’evento si terrà domenica 5 gennaio 2020 e sarà il primo grande evento dell’anno.

La festa si terrà dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e in tutte le aree espositive del grande Science Centre napoletano e ci saranno tanti coinvolgenti science shows e poi laboratori a tema natalizio, animazione con Elfi e Babbi Natali e non mancherà tanta musica. E ci saranno tanti ricercatori e divulgatori scientifici che organizzeranno tante attività per rendere speciale questa giornata di festa!

Sia gli adulti che i bambini potranno mascherarsi e mimetizzarsi tra le befane presenti e aspettare insieme l’arrivo della vecchia befana che distribuirà calze ricche di bontà e cioccolata gentilmente offerte da Dolciaria Pezzella.

Festa della Befana 2020 a Città della Scienza

Ci saranno tante attività e laboratori in programma tra cui lo Show 2D Live “Le Stelle di Natale” per scoprire il cielo stellato sotto il quale viaggiarono i Magi, lo Spettacolo Bolle di Sapone di Scacco Matto il clown pasticcione, il Sacco della Befana pieno di bontà per capire cosa mangiamo e poi La Befana e un giro di scopa un divertente laboratorio per realizzare animazioni e tanto altro.

Programma completo La befana a Città della Scienza