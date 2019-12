Una delle più belle ville vesuviane del Miglio d’oro ospita una serata da non perdere tra performance musicali e di danza e estemporanee di pittura

Sabato 4 gennaio 2020 serata speciale nella splendida Villa Campolieto ad Ercolano per Walk in Art’ un momento dedicato all’immersione nelle Arti performative organizzato in una delle più belle ville vesuviane del Miglio d’oro.

Una villa che sorge in posizione panoramica con un magnifica veduta del Golfo di Napoli e che è stata completamente ristrutturata.

In questa grande e bella dimora storica, ed in particolare nelle incantevoli stanze affrescate del ‘Piano nobile’ climatizzate per l’occasione, si alterneranno suggestive performance musicali e di danza con spettacolari ballerine a led ed estemporanea di pittura.

Seguirà, nella Scuderia della Villa con volte a crociera e pilastri di marmo, una coinvolgente esibizione live con Violino Elettrico. Ad arricchire la serata ci saranno anche delle introduzioni storiche e la mostra fotografica ‘#MIRIFIUTO se questo è il futuro’ realizzato dal ITI E. MEDI sotto la direzione artistica di G. Barbato eccellenza campana del settore.

Walk in Art’ a Villa Campolieto ad Ercolano

Una serata veramente speciale in una delle più belle ville vesuviane di Ercolano: un momento dedicato all’immersione nelle Arti performative che prevede una introduzione storica, la Visita libera alla Villa, le Performance musicali e di danza e la visita alla Mostra.

Il Ticket di partecipazione è 15 € con la prenotazione obbligatoria e sono previsti due turni di svolgimento il Turno A alle h. 17.30 o il Turno B alle h. 19.30. Ci sarà anche la possibilità di parcheggio gratuito all’interno fino ad esaurimento posti disponibili.

Per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di continuare la serata con un aperitivo rinforzato e un drink a scelta presso ‘Le Scuderie di Villa Favorita’, situata a pochi minuti dal Villa Campolieto, al prezzo esclusivo di € 5.

Walk in Art’ a Villa Campolieto ad Ercolano: prezzi, orari e date